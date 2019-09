Liveticker: Eintracht Frankfurt trifft zum Start der Gruppenphase auf den FC Arsenal

Eintracht Frankfurt trifft in der Europa League im ersten Gruppenspiel auf den FC Arsenal. Wir berichten im Liveticker von der Partie.

Eintracht Frankfurt - FC Arsenal -:- (-:-)

Voraussichtliche Aufstellung Eintracht Frankfurt Trapp - Hinteregger, Abraham, Hasebe - Kostic, Rode, Kohr, da Costa, Kamada - Silva, Voraussichtliche Aufstellung FC Arsenal Leno - Kolasinac, David Luiz, Sokratis, Maitland-Niles - Ceballos, Xhaka, Gouendouzi, Özil - Aubameyang, Pepe Spielstand/Tore Schiedsrichter

Vorbericht: Eintracht Frankfurt gegen FC Arsenal

Im ersten Spiel der Gruppenphase in der Europa League trifft Eintracht Frankfurt auf den FC Arsenal. Die Londoner sind der große Favorit in der Gruppe F, die SGE will aber perfekt in den Europapokal starten und die drei Punkte in Frankfurt behalten.

Der FC Arsenal ist einer der Top-Clubs in England und war in den vergangenen Jahrzehnten Stammgast in der Champions League. Seit drei Jahren hinken Sie ihren Ansprüchen aber deutlich hinterher. Kult-Trainer Arsene Wenger musste den Verein verlassen und wurde durch Unai Emery ersetzt. Mit Platz fünf verpassten die "Gunners" ganz knapp die Qualifizierung für die Champions League über die Liga. Es blieb aber noch die Möglichkeit, durch den Gewinn der Europa League, das Ticket für die Königsklasse zu buchen. Arsenal unterlag in Baku dem Ligarivalen FC Chelsea und muss daher erneut in der Europa League starten.

FC Arsenal landet Transfer-Coup

Im Sommer landete der Club einen spektakulären Transfer-Coup. Aus Lille kam Stürmer Pepe für 80 Millionen Euro. Gemeinsam mit Aubameyang und Lacazette bildet er ein qualitativ hochwertiges Angriffstrio.

In der aktuellen Saison läuft es mittelmäßig für die Londoner. Nach fünf Spielen und acht Punkten belegt das Team Rang acht. Die Generealprobe für das Spiel gegen Eintracht Frankfurt glückte nicht. Trotz eines 2:0-Vorsprungs reichte es am Ende nur zu einem 2:2 bei Schlusslicht FC Watford. Torwart Bernd Leno bewahrte sein Team vor einer Niederlage.

Eintracht Frankfurt verpatzt die Generealprobe

Die Eintracht erlebte beim FC Augsburg einen schwarzen Nachmittag. Beim bis dato sieglosen FCA setzte es eine 1:2-Niederlage. Vor allem die Leistung in der ersten Hälfte war äußerst schwach. Gegen den FC Arsenal muss eine Steigerung her. Der gegen Augsburg wegen Krankheit ausgefallene Filip Kostic wird wieder ins Team rutschen. Möglich ist auch, dass Dominik Kohr an Stelle von Sow in der Startelf steht.

Die Partie in der Commerzbank Arena ist seit Wochen ausverkauft und die Fans der SGE werden den Europapokal-Abend erneut zu einem Fest machen.

