Live-Ticker: Schafft die Frankfurter Eintracht die Sensation gegen Inter Mailand?

Für die Frankfurter Eintracht ist das Achtelfinal-Rückspiel in der Europa League am Donnerstagabend gegen Inter Mailand das wichtigste Spiel des Jahres. Schaffen die Hessen die Sensation?

19.10 Uhr: Eintracht-Fans im Anflug.

17.16 Uhr: Einfach nur Wahnsinn: Mailand voller Eintracht-Fans!

„Eintracht Frankfurt international...“ Die Fans machen sich auf den Weg ins Stadion #SGEuropa #InterSGE pic.twitter.com/DN8GEeXx57 — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) 14. März 2019

16.15 Uhr: Viele Fans der SGE machen sich so langsam auf zum Stadion

Geschätzt 6000 Frankfurter laufen jetzt geschlossen 5 km durch die Innenstadt zum Stadion (bzw. Stehen jetzt). Und der Verkehr hier war vorher schon nicht flüssig... #InterSGE #eintracht #SGEuropa pic.twitter.com/lVoUwbDxQL — Lars Wienand (@LarsWienand) 14. März 2019

15.50 Uhr: Die Eintracht-Fans feiern bereits den ganzen Tag in Mailand.

+++ Hallo und herzlich willkommen in unserem Live-Ticker zum Kracher-Duell zwischen Inter Mailand und der Frankfurter Eintracht! Anpfiff des Krachers ist am Donnerstag, 14. März 2019, um 21.00 Uhr im Guiseppe-Meazza-Stadion.

Eintracht Frankfurt gegen Inter Mailand im Europa-League-Achtelfinale

Frankfurt - Für die Frankfurter Eintracht ist es das wichtigste Spiel des Jahres. Am Donnerstagabend steigt im Giuseppe-Meazza-Stadion das Achtelfinal-Rückspiel in der Europa League gegen Inter Mailand. Nach dem 0:0 im Hinspiel reicht den Frankfurtern ein Unentschieden mit mindestens einem Tor – oder optimalerweise ein Sieg – zum Einzug ins Viertelfinale.

Eintracht Frankfurt: Trainer Adi Hütter nur auf der Tribüne

13.500 Fans werden die Eintracht im ehrwürdigen San Siro unterstützen. Darunter sind auch Prominente, wie der ehemalige Eintracht-Torwart Uli Stein. Er ist zuversichtlich: "Ich sehe gute Chancen für Frankfurt. Mailand ist vorne nicht ganz so gut besetzt wie die Eintracht", sagte er am Dienstagabend am Rande des Frühjahrsempfangs im Frankfurter Palmengarten.

Eintracht-Trainer Adi Hütter wird das Spiel gemeinsam mit Uli Stein auf der Tribüne verfolgen müssen, denn der 49-Jährige wurde nach einem beherzten Tritt gegen eine Wasserflasche im Hinspiel am vergangenen Donnerstag von Schiedsrichter William Collum auf die Tribüne verwiesen. Nach dem UEFA-Reglement ist er damit automatisch auch für das nächste Spiel gesperrt.*

Die Eintracht hatte noch kurzfristig versucht, die Innenraumsperre für Hütter aufzuheben, war damit doch gescheitert. Als Konsequenz aus dieser unverhältnismäßigen Strafe hat Hütter beschlossen, sich rund um das Rückspiel medial nicht zu äußern. Das wird sein Co-Trainer Christian Peintinger übernehmen, der gemeinsam mit dem anderen Assistenten Armin Reutershahn an der Seitenlinie im San Siro die Geschicke leiten wird.

Stürmer-Star Ante Rebic wegen Knieverletzung nicht im Kader

Neben Trainer Hütter muss die Frankfurter Eintracht auf Gelson Fernandes verzichten, der sich im Hinspiel seine dritte gelbe Karte im Wettbewerb abholte und somit gesperrt ist. Darüber hinaus steht Stürmer-Star Ante Rebic nicht im Kader. Er hatte sich im Spiel gegen die TSG Hoffenheim das Knie verdreht. Wenige Tage nach seiner Verletzung war er nach Belgrad gereist, um dort mit Fitness-Trainer Dr. Andreja Milutinovic an seinem verdrehten rechten Knie zu arbeiten. Doch es hat nicht für das Rückspiel gereicht.

Inter Mailand weiter ohne Stürmer-Star Mauro Icardi

Es gilt als wahrscheinlich, dass Sebastien Haller wieder in die Startelf rückt. Er hatte am Montag im Spiel gegen Düsseldorf zunächst auf der Bank gesessen. Auch Ndicka wird wieder starten, Gacinovic wird wohl Rebics Platz einnehmen. Ansonsten dürfte die Aufstellung von Montag unverändert bleiben.

Bei Inter Mailand dreht sich auch in dieser Woche alles um Stürmer-Star Mauro Icardi. Er wird erneut nicht dabei sein. Zudem fehlen die Gelb-gesperrten Kwadwo Asamoah und Lautaro Martinez, verletzt sind Radja Nainggolan, Joao Miranda und Sime Vrsaljko. Rechtzeitig fit geworden ist hingegen Marcelo Brozovic. Ihn hatten im Hinspiel muskuläre Probleme geplagt.

Voraussichtliche Aufstellung Eintracht Frankfurt

Trapp - Hinteregger, Hasebe, Ndicka - de Guzman, Rode - da Costa, Kostic - Gacinovic - Haller, Jovic

Voraussichtliche Aufstellung Inter Mailand

Handanovic - Skriniar, De Vrij - Cedric, Vecino, Borja Valero, D'Ambrosio - Politano, Candreva, Perisic - Baldé

