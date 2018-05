Der historische Eintracht-Sieg und seine Folgen

Frankfurt - Großen Taten sind große Worte gefolgt. Als die Frankfurter Eintracht den ersten Titel seit genau dreißig Jahren geholt hatte, als sie tatsächlich den haushohen Favoriten Bayern München im DFB-Pokalfinale mit 3:1 (1:0) besiegt hatte, versuchten die Beteiligten einzuordnen, was da passiert war im ausverkauften Berliner Olympiastadion.

„Es ist ein epochaler Erfolg“, sagte Sportvorstand Fredi Bobic. „Wir haben Geschichte geschrieben“, sagte Präsident Peter Fischer. „Der größte Tag meiner Karriere“, sagte Kapitän David Abraham. „Unglaublich, sensationell“, sagten alle, ob Spieler, Fans oder Verantwortliche. „Dieser Verein hat die Kraft, Außergewöhnliches zu vollbringen“, hatte Vorstand Axel Hellmann schon vor Wochen festgestellt. Berlin und der Tag danach in Frankfurt haben dies eindrucksvoll unterstrichen. Frankfurt und das gesamte Rhein-Main-Gebiet waren und sind in einem emotionalen Ausnahmezustand. Ein Sonderflugzeug mit dem aufgemalten Adler und Fahnen aus dem Cockpit, Autokorsos durch die Stadt und die umliegenden Gemeinden, ein friedliches Straßenfest in der ganzen Metropole, das hat es schon Jahrzehnte so nicht mehr gegeben.

Alles hat gepasst an diesem Pfingstwochenende. Man nehme nur die Orte des Triumphzuges, die geschichtsträchtiger nicht sein könnten: Olympiastadion, Brandenburger Tor, Römerberg. Eintracht Frankfurt hat sich mit diesem einen außergewöhnlichen Spiel eine Perspektive eröffnet, die nur eine Woche vorher noch nicht für möglich gehalten wurde. Die Fakten werden dabei zu Visionen. Mindesten zwanzig Millionen Euro war dieser Sensationssieg wert, es fließen Gelder für den Pokalsieg, knapp zehn Millionen Euro, rund 2,6 Millionen Euro sind garantiert für den Start in der Europa-League ohne eventuelle Erfolgsprämien. Sechs Spiele wird die Eintracht sicher in Europa austragen, drei zu Hause in einer ziemlich sicher ausverkauften Arena. Die Teilnahme am internationalen Wettbewerb zahlt sich auch in den Jahren darauf durch die Verteilung der TV-Gelder noch aus. Dazu kommt der deutsche Supercup in der ersten Augustwoche mit dem Heimspiel gegen Bayern München. Pikante Note: Das erste Pflichtspiel von Niko Kovac für seinen neuen Verein ist bei seinem alten Klub. Auch das passt in einer Geschichte, die niemand vorher hätte so erfinden können.

Doch es sind nicht nur die direkten Gelder, die der Eintracht weiterhelfen werden. Mindestens genauso viel wert sein wird kurz-, mittel- und langfristig der nationale und internationale Imagegewinn. In 184 Ländern wurde die Partie übertragen. Das ist die große Dimension, die überregionale. Die Frankfurter Sponsoren und Unterstützer, inzwischen breit gestreut über den Erdball, von Abu Dhabi bis China, von Amerika bis Japan, konnten sehen und spüren, welche Kraft dieser Klub hat. Ganz Berlin schien zwei Tage in Frankfurter Hand. Die Fans im Stadion haben einmal mehr Großartiges vollbracht, waren ihren Kontrahenten aus München noch viel, viel deutlicher „überlegen“ als die Mannschaft auf dem Platz. Das war Emotion gegen Selbstverständlichkeit. Selbst Dummheiten wie ein Plakat gegen Jupp Heynckes oder das Abbrennen von Pyro konnten den Eindruck nur wenig schmälern.

Eintracht gewinnt Pokalfinale gegen Bayern: Bilder Zur Fotostrecke

Und dann gibt es ja noch die etwas kleinere, die regionale Ebene, die genauso wichtig ist für den Klub. An Eintracht Frankfurt kommt nach diesem Abend im Rhein-Main-Gebiet niemand mehr vorbei. OB Feldmann hat sich im Glanze des Pokalsiegs mit gesonnt. DFB-Präsident Reinhard Grindel hatte beim Bankett in einer der Eintracht nahestehenden Bankendependance in der Nähe des Brandenburger Tores seinen Frieden mit den Frankfurtern gemacht. „Ich gratuliere ganz herzlich, mit Leidenschaft und Klasse war es ein verdienter Sieg“, sagte der DFB-Boss, „um zu ermessen, was das nach 30 Jahren bedeutet, musste man sich nur Charly Körbel anschauen.“

Der Rekordspieler der Bundesliga sollte den Pokal „nur“ auf die Bühne zur Siegerehrung bringen, doch Körbel jubelte, als hätte er ihn selbst gewonnen, wollte den goldenen Pokal am liebsten gar nicht mehr hergeben. Und Zehntausende feierten und freuten sich mit ihm. Auch das war Eintracht Frankfurt in Berlin, die perfekte Verbindung von Tradition und Moderne.

Fans feiern die Eintracht am Frankfurter Römer: Bilder Zur Fotostrecke

Nun kommt es darauf an, die richtigen Schlüsse zu ziehen und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Der neue Trainer steht mit Adi Hütter fest. Der Österreicher, der aus Bern kommt, wird das Gros der Spieler behalten können. Sicher gehen wird nur Torwart Lukas Hradecky, möglicherweise nicht halten kann die Eintracht Marius Wolf, der für eine Ablösesumme von fünf Millionen Euro wechseln kann. Borussia Dortmund, RB Leipzig und die TSG Hoffenheim stehen Schlange. Die Eintracht ihrerseits wird den Kader aufrüsten, qualitativ und quantitativ. Als erster Neuzugang steht Torwart Frederik Rönnow (Bröndby) fest.