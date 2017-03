Fabiáns Comeback: „Azteken können laufen ohne Ende“

Frankfurt - Bei allen Personalsorgen, die in der bevorstehenden Knieoperation für Makoto Hasebe gipfeln, gibt es bei der Eintracht auch ein paar gute Nachrichten. Die sportlich bedeutendste: Marco Fabián ist zurück. Von Peppi Schmitt

Der Mexikaner hat gegen den HSV 90 Minuten gespielt, das war überraschend nach der langen Pause wegen einer Rückenverletzung. "Ich hätte nicht gedacht, dass ich solange durchhalte", sagte er, "ich war überrascht, dass es so gut ging." Fabián hatte auch viel einstecken müssen, die Hamburger hatten versucht ihn mit harten körperlichen Attacken einzuschüchtern. Auf eine Länderspiel-Berufung hat Fabián nun verzichtet. "Ich bleibe hier und trainiere", hat er angekündigt. Der Frankfurter Trainer, der am Tag zuvor noch erklärt hatte, "dass es bei Marco vielleicht für eine Stunde reicht", zeigte sich nach dem Spiel wenig überrascht von dessen Standvermögen. "Das ist ein Azteke, die können laufen ohne Ende", sagte er. Zudem seien bei Fabián schon immer gute Ausdauerwerte festgestellt worden.

Der Spielmacher also ist zurück. Und Marco Russ auch. Nach dem Comeback vor ein paar Wochen im Pokal gegen Bielefeld ist es für den Abwehrspieler rasend schnell gegangen. Ein paar Sekunden gegen Bielefeld, 25 Minuten vor einer Woche in München, jetzt 81 Minuten von Beginn an gegen den HSV. "Für erste Mal war es ganz Okay", sagte der von einer Krebserkrankung genesene Russ, dem die Aufmerksamkeit inzwischen fast schon peinlich geworden ist. "Es gibt viel schwerere Schicksalsschläge als ich ihn erlitten habe", sagt er, "aber an meinem Beispiel zeigt es sich, dass man auch eine solche Krankheit hinter sich lassen kann."

Die Länderspiel-Pause will die Eintracht jetzt hauptsächlich zur Regeneration nutzen. Der Trainer hofft, dass Mitte nächster Woche dann auch wieder Jesus Vallejo, Shani Tarashaj, Marc Stendera und Marius Wolf dabei sein können. Und selbst Neuzugang Andersson Ordonez soll wieder ins Training einsteigen. "Ich freue mich auf die kleine Pause", gibt Kovac zu. Seinen Spielern hat er bis Dienstagnachmittag frei gegeben. Am Freitag bestreitet die Eintracht ein Freundschaftsspiel gegen die Würzburger Kickers. (ps)