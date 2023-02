Fan-Umfrage: Eintracht Frankfurt kann Champions League gewinnen

Von: Jan Oeftger

Eintracht Frankfurt möchte in der Champions League die nächste Runde erreichen. Einige Fußballfans trauen der Eintracht sogar den Titel in der Königsklasse zu.

Frankfurt – Mit dem SSC Neapel wartet auf Eintracht Frankfurt ein schwerer Gegner im Achtelfinale der Champions League. Doch einige deutsche Fußballfans glauben daran, dass die Eintracht noch viele weitere Runden übersteht. Der große Favorit ist jedoch der FC Bayern München. Dies ergab eine Umfrage von FanQ im Auftrag des Sport-Informations-Dienstes (SID).

An der Abstimmung nahmen über 1000 Fußballbegeisterte teil. 40,4 Prozent erwarten, dass der FC Bayern München den Titel der diesjährigen Champions-League-Saison holt. Mit Eintracht Frankfurt werden einem weiteren Teilnehmer aus der Bundesliga gute Chancen auf den ganz großen Triumph eingeräumt. 13,1 Prozent gaben an, dass auf den Titel in der Europa-League im vergangenen Jahr der in der Champions League folgt. Damit halten die deutschen Fußballfans einen Coup der Eintracht für wahrscheinlicher als eine Titelverteidigung von Real Madrid (12,6 Prozent).

Deutsche Fußballfans trauen Eintracht Frankfurt den Titel in der Champions League zu. Das hat eine Umfrage ergeben. © Omar Arnau/imago

Eintracht Frankfurt hat laut Umfrage auch einen der besten Champions-League-Spieler

Auch in einer anderen Kategorie sorgte die Abstimmung aus Eintracht-Sicht für ein positives Ergebnis. Stürmer und Topscorer der Bundesliga Randal Kolo Muani belegt bei der Befragung zum besten Spieler der Champions-League-Saison den dritten Platz. Der Franzose erhielt 14,7 Prozent der Stimmen. Kolo Muani musste sich lediglich von Bayerns Jamal Musiala (30 Prozent) und Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain (16,4 Prozent) geschlagen geben.

Die Freude auf das Achtelfinale von Eintracht Frankfurt ist groß. 21,2 Prozent der Befragten freuen sich auf diese Begegnung am meisten. Nur das Top-Spiel zwischen dem FC Bayern München und Paris Saint-Germain sorgt für eine noch größere Begeisterung (55,2 Prozent). Auf dem dritten Rang landet ebenfalls ein deutscher Teilnehmer. 10,6 Prozent der Fans freuen sich am meisten auf das Aufeinandertreffen von Borussia Dortmund und dem FC Chelsea.

Das Hinspiel von Eintracht Frankfurt gegen den SSC Neapel findet am Dienstag (21. Februar) statt. Das Rückspiel ist am Mittwoch, dem 15. März in Süditalien beim Spitzenreiter der Serie A. (jo)