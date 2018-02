FC Augsburg gegen Eintracht Frankfurt: Spiel im Liveticker

Augsburg - Eintracht Frankfurt reist am 21. Spieltag der Bundesliga zum FC Augsburg. Wir berichten am Sonntag, ab 15.30 Uhr, im Liveticker zur Partie.

Zweimal schossen die Hessen das erste Tor in Augsburg, zu einem Sieg langte es dort für sie aber noch nie. Zudem ging die Eintracht in keinem der letzten zehn Duelle mit einer Führung in die Pause. Die Schwaben dagegen blieben nur in einem Spiel ohne Torerfolg, beim 0:0 am 16. Januar 2016. Die Frankfurter sind aber mit sechs Siegen und 21 Punkten die beste Auswärtself nach Bayern München und kassierten wie der Spitzenreiter in der Fremde nur acht Gegentore. Die Augsburger sind seit dem 1:2 gegen Hannover am 21. Oktober in fünf Heimspielen ungeschlagen. Wir berichten im Liveticker zum 21. Spieltag der Bundesliga mit der Begegnung FC Augsburg gegen Eintracht Frankfurt: