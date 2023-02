1. FC Köln gegen Eintracht Frankfurt heute live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Eintracht Frankfurt ist zu Gast beim 1. FC Köln. © IMAGO/Jürgen Kessler

Am 20. Spieltag der Bundesliga ist Eintracht Frankfurt zu Gast beim 1. FC Köln: So sehen Sie das Spiel heute live im TV und im Stream.

Köln - In der Bundesliga kommt es am 20. Spieltag zum Duell 1. FC Köln gegen Eintracht Frankfurt. Die Gastgeber, die im Jahr 2023 noch ungeschlagen sind, wollen weiter Punkte für den Klassenerhalt sammeln. Dass es nicht einfach gegen die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart ist, mussten zuletzt der FC Bayern München und Rb Leipzig erfahren, die den FC nicht schlagen konnten. Die SGE benötigt aber einen Sieg, um weiter in der Spitzengruppe zu bleiben.

FC-Trainer Baumgart freut sich auf die Partie, hat aber auch großen Respekt vor Eintracht Frankfurt: „Der Kader der Frankfurter ist extrem stark. Sie haben eine große Breite. Der Verein hat sich sehr stark entwickelt. Es wird ein emotionales Spiel, weil auch der Auswärtsblock voll sein wird.“ Ein Duo fällt für die Partie am Sonntag (12. Februar) aus. „Dejan Ljubicic und Davie Selke werden nicht dabei sein. Der Rest ist fit und wird dabei sein. Daher werden wir mit einem Kader aus 19 Jungs ins Spiel gehen“, so Baumgart.

1. FC Köln gegen Eintracht Frankfurt: Wer holt sich den Sieg?

Die Kölner Marschroute für die Partie steht fest, wie Baumgart bestätigte: „Wir werden weiterhin unseren Vollgas-Fußball spielen und alles raushauen. Wir freuen uns auf ein stark emotionales Spiel.“ Dass es schwer wird, ist dem FC-Trainer aber auch klar: „Die Frankfurter haben klare Abläufe. Sie sind im Kurzpass überragend. Man merkt, dass nichts von dem, was passiert, Zufall ist. Sie sind ball- und passsicher und erfahren und bringen das auf den Rasen. Es gibt sehr viele Ansätze, warum Frankfurt so stark ist.“

Eintracht-Coach Oliver Glasner lässt die Startelf offen: „Ich habe immer die Qual der Wahl zwischen Spielern, die sich alle sehr gut präsentieren. Die Jungs haben sehr gut trainiert und sind immer da, wenn sie gebraucht werden. Jeder einzelne hat unser Vertrauen.“ Definitiv von Anfang an spielen wird aber Evan Ndicka. „Er wird gegen Köln starten. Ich habe schon häufiger gesagt, dass ich jemandem gerne die Hand reiche und nicht noch drauftrete. Es ist unsere Aufgabe, ihn so zu unterstützen, um ihn wieder zu seiner bestmöglichen Form zu bringen“, bestätigte der SGE-Trainer.

Das Bundesliga-Match zwischen dem 1. FC Köln gegen Eintracht Frankfurt steigt am Sonntag, 12. Februar 2023, um 17.30 Uhr in Köln. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

1. FC Köln gegen Eintracht Frankfurt: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen dem 1. FC Köln und Eintracht Frankfurt wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky, der Streaminganbieter DAZN und der TV-Sender Sat.1.

1. FC Köln gegen Eintracht Frankfurt: Bundesliga im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Bundesliga-Match zwischen dem 1. FC Köln und Eintracht Frankfurt im Live-Stream übertragen.

Die Übertragung der Partie startet am Sonntag, 12. Februar 2023, um 17:00 Uhr mit den Vorberichten, um 17.30 Uhr ertönt der Anpfiff.

Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

