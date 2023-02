Neuzugang wird teurer Fehleinkauf: Abgang bei Eintracht Frankfurt im Sommer ein Thema?

Markus Krösche, Sportvorstand von Eintracht Frankfurt. © IMAGO/osnapix

Er sollte bei Eintracht Frankfurt für die Tore sorgen. Neuzugang Lucas Alario konnte sich bislang aber nicht durchsetzen bei der SGE.

Frankfurt - Bei Eintracht Frankfurt läuft es rund – trotz der 0:3-Niederlage beim 1. FC Köln. In der Bundesliga hat sich die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner in der Spitzengruppe festgesetzt, im DFB-Pokal gelang gegen Darmstadt 98 der Einzug ins Viertelfinale und in der Champions League wartet mit dem Achtelfinale gegen den SSC Neapel ein echtes Highlight. Der Kader ist sichtbar stärker als in der vergangenen Saison, trotz Abgängen von Filip Kostic und Martin Hinteregger. Sportchef Markus Krösche bewies bei den Neuzugängen ein gutes Händchen, doch nicht alle konnten überzeugen.

Eintracht Frankfurt: Alario nur Bankdrücker

Lucas Alario kam von Bayer Leverkusen zu Eintracht Frankfurt mit dem Ziel, endlich mehr Einsätze zu erhalten. Bei der „Werkself“ gab es für ihn kein Vorbeikommen an Patrik Schick. Meist kam Alario nicht über Einwechslungen hinaus - zu wenig für den Anspruch des Argentiniers. Bei seinem Wechsel zur SGE hatte er auch das Thema WM 2022 in Katar noch nicht abgehakt, doch es kam anders. Alario konnte sich am Main nicht durchsetzen und sitzt meistens nur auf der Bank. Eine unzufriedene Situation für Spieler und Verein.

Die Verantwortlichen von Eintracht Frankfurt glauben aber offenbar weiter an den Durchbruch des Angreifers bei der SGE. „Lucas Alario wird für uns in der Rückrunde noch sehr wichtig werden, weil er unheimlich viel Qualität in der Box hat. Er ist auf einem guten Weg. Es gibt von unserer Seite keine Idee, ihn abzugeben und ich glaube auch nicht, dass er das möchte, da er sich bei uns wohlfühlt“, sagte Markus Krösche in der Winterpause in einem Interview mit dem Kicker-Sportmagazin.

Eintracht Frankfurt: Unbefriedigende Situation für Alario

Seit Wiederbeginn der Fußball-Bundesliga kommt Alario auf 17 Spielminuten. Gegen Schalke 04 und beim FC Bayern München saß er 90 Minuten auf der Bank, in den Partien gegen den SC Freiburg, Hertha BSC und den 1. FC Köln wurde er jeweils kurz vor Ende eingewechselt. Das Pokalspiel gegen Darmstadt 98 verfolgte er ebenfalls komplett von der Auswechselbank aus. Es scheint keine Besserung in Sicht für Alario, was die Einätze angeht. Sollte es bis zum Sommer weiterhin auf späte Einwechslungen hinauslaufen, müssten sich Spieler und Verein überlegen, wie es ab der kommenden Saison weitergeht.

Unterdessen hat Eintracht Frankfurt mehrere Spieler verliehen. Wir geben einen Überblick, wie es für die Profis bei ihren neuen Klubs läuft. (smr)