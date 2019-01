Eintracht kassiert erste Pleite des neuen Jahres

Frankfurt - Der deutsche Fußball-Pokalsieger Eintracht Frankfurt hat sein zweites Spiel beim Florida Cup verloren.

Das Team von Trainer Adi Hütter unterlag am Samstag (Ortszeit) in Orlando dem brasilianischen Club Flamengo aus Rio de Janeiro mit 0:1 (0:1). David Abraham (25.) hatte schon früh Rot gesehen. Das entscheidende Tor erzielte Jean Lucas in der 40. Minute, nach dem Wechsel verpasste die Eintracht in komplett veränderter Besetzung den Ausgleich. Zuvor hatten die Hessen ihren Florida-Cup-Auftakt mit 2:1 gegen den FC São Paulo gewonnen. Letzter Gegner bei dem Turnier über sechs Tage ist Ajax Amsterdam. (dpa)