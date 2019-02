Eintracht will Remis-Serie gegen Gladbach beenden - Bangen um Rode

Adi Hütter: „Wenn wir vorne bleiben wollen, müssen wir gewinnen.“

+ © dpa Frankfurts Ante Rebic (links) und Viktor Kovalenko von Schachtjor Donezk kämpfen um den Ball. © dpa

Frankfurt - Eintracht Frankfurt will die gute Position in der Fußball-Bundesliga mit einem Sieg gegen Borussia Mönchengladbach am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) festigen. „Wir liegen neun Punkte hinter den Gladbachern. Wenn wir vorne bleiben wollen, müssen wir gewinnen“, sagte Eintracht-Cheftrainer Adi Hütter am Freitag nach der Rückkehr vom Zwischenrunden-Hinspiel der Europa League in Charkiw gegen Schachtjor Donezk (2:2).