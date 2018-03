Frankfurt-Fans beleidigen 96-Chef

Frankfurt - Sportvorstand Fredi Bobic von Eintracht Frankfurt will sich bei Hannover 96 und Martin Kind entschuldigen, weil Frankfurter Fans den Hannoveraner Clubchef während des Bundesliga-Spiels am Samstag (1:0) massiv beleidigt hatten.

"Das geht nicht. Ich werde mich dafür bei Martin Kind entschuldigen", sagte Bobic, der früher selbst einmal für Hannover 96 gespielt hatte. Der Unternehmer liegt schon seit Monaten mit Anhängern seines eigenen Vereins im Streit. Die 96-Ultras wollen nicht, dass Kind neben seiner großen Machtfülle auch noch die Mehrheitsanteile an dem Club übernimmt. Doch während sie in der vergangenen Woche während des Heimspiels gegen Borussia Mönchengladbach noch lautstark gegen Kind protestierten, blieb es an diesem Samstag beim Spiel in Frankfurt für 90 Minuten im Gästeblock still. Dafür beleidigten Eintracht-Anhänger den 96-Chef zu Beginn der zweiten Halbzeit mit Sprechchören. (dpa)