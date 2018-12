Frankfurt gegen Donezk: Eintracht spielt auswärts in Charkiw

Luka Jovic (links) und Co. spielen gegen Donezk in Charkiw.

Frankfurt – Jetzt steht der Spielort für das Europa-League-Spiel gegen Schachtar Donezk fest: Eintracht Frankfurt muss sich in der ersten K.o.-Runde in Charkiw beweisen.

Wegen der angespannten Lage in der Ukraine trägt Schachtar Donezk seine internationalen Heimspiele im Metalist-Stadion in Charkiw aus. Nun bestätigte der Verein, dass das auch am 14. Februar 2019 der Fall sein wird.

Eintracht-Fans können aber dennoch ihre Reise noch nicht planen, denn wegen der Krawalle in Rom drohen drastischen Strafen. Auch über einen Ausschluss der Fans wird diskutiert. Am 10. Januar verhandelt die Uefa. Dann soll eine Entscheidung fallen. (chw)