Eintracht-Star vor Abgang für Rekordablöse?

Von: Sascha Mehr

Markus Krösche, Sportvorstand von Eintracht Frankfurt. © IMAGO/Harald Bremes

Randal Kolo Muani trumpft bei Eintracht Frankfurt weiter auf. Trotz Wechselgerüchten wird er wohl auch in der kommenden Saison für die SGE spielen.

Frankfurt – Randal Kolo Muani zeigte im Heimspiel gegen Hertha BSC erneut seine ganze Klasse. Der Stürmer von Eintracht Frankfurt erzielte seine Saisontreffer acht und neun und brachte seine Farben gegen den Abstiegskandidaten auf die Siegerstraße. Nach 84 Minuten war der Arbeitstag des Franzosen dann beendet, für ihn kam Lucas Alario in die Partie. Im Jahr 2023 war Kolo Muani in jedem der fünf Bundesligaspiele an mindestens einem Treffer beteiligt. Vier Tore erzielte er selbst, ein weiteres bereitete er vor.

Eintracht Frankfurt: Kolo Muani ein Volltreffer

Der Transfer von Randal Kolo Muani war ein echter Volltreffer von Sportvorstand Markus Krösche. Im vergangenen Sommer kam der Franzose ablösefrei vom FC Nantes und entwickelte sich in Windeseile zu einem der besten Stürmer in der Fußball-Bundesliga. Die Leistungen des Angreifers wecken Begehrlichkeiten und so buhlen verschiedene Top-Klubs um ihn, unter anderem der FC Bayern München aus der Bundesliga.

Der deutsche Rekordmeister hat Kolo Muani auf dem Zettel und auch der Angreifer scheint nicht abgeneigt zu sein, eines Tages für den FC Bayern München zu spielen. „Bayern München ist ein großer Verein. Jeder Spieler träumt davon, bei großen Vereinen zu spielen“, sagte Kolo Muani kürzlich selbstbewusst gegenüber Sky nach der Partie in der Allianz Arena und heizte die Diskussion um seine Person zusätzlich an. Doch wie realistisch ist ein Abgang von Kolo Muani am Ende der laufenden Saison?

Eintracht Frankfurt: Kolo Muani bleibt in der kommenden Saison

Scheinbar nicht sehr realistisch, denn Eintracht Frankfurt will den Stürmer, dessen Vertrag noch bis 2027 läuft, keinesfalls im kommenden Sommer abgeben. „Wir wollen den Weg mit ihm weitergehen. Ich bin überzeugt, dass Randal auch in der nächsten Saison bei uns spielt. Natürlich passen bei ihm die Zahlen, aber er profitiert auch ganz stark von der Spielweise der Mannschaft“, sagte Krösche zur Bild. Schwach werden dürfte die SGE wohl nur bei einem extrem hohen Angebot, doch danach sieht es derzeit nicht aus.

