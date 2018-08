Frankfurts Neuzugang Kostic richtet den Blick nach vorne

„Wir wollen eine Saison ohne Sorgen“

+ © Hübner Filip Kostic © Hübner

Frankfurt - Eintracht Frankfurts Neuzugang Filip Kostic will seinen dritten Bundesliga-Abstieg in vier Spielzeiten unbedingt verhindern. "Wir wollen eine Saison ohne Sorgen. Da möchte ich mit Toren und Assists dazu helfen", sagte der 25 Jahre alte Serbe am Dienstag in einer Medienrunde in Frankfurt.