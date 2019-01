Fredi Bobic: "Die Bundesliga ist in den Top vier"

Frankfurt - Eintracht Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic sieht die Fußball-Bundesliga im internationalen Vergleich gut aufgestellt.

"Die Bundesliga ist in den Top vier auf jeden Fall. Ob das Platz zwei oder drei ist, da können sich dann die Experten drüber streiten. Wir müssen uns auf jeden Fall nicht verstecken", sagte Bobic am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur beim Neujahrsempfang der Deutschen Fußball Liga (DFL). "Wir können immer wieder den einen oder anderen aus den großen Ligen schlagen", erklärte der frühere Top-Stürmer, der mit Pokalsieger Frankfurt in der Europa League nun auf Schachtjor Donezk aus der Ukraine trifft.

Im Wettstreit um die deutsche Meisterschaft sieht Bobic noch alle Chancen für Seriensieger FC Bayern München. "Die Bayern haben auf jeden Fall die Möglichkeit, die Dortmunder noch einzuholen", sagte der Fußball-Funktionär. Die Münchner liegen derzeit sechs Punkte hinter dem Tabellenführer aus Dortmund. Zum Rückrundenstart gastiert der Rekordmeister am Freitag (20.30 Uhr/ZDF und Sky) bei 1899 Hoffenheim, der BVB spielt einen Tag später (18.30 Uhr/Sky) bei RB Leipzig. (dpa)