Bobic: „Alle wollen den Weg des Wachstums mitgehen“

Frankfurt - Fredi Bobic gab gut gelaunt den ins Trainingslager mitgereisten Medienvertretern Antworten auf viele Fragen. Der Sportvorstand der Frankfurter Eintracht sprach über sportliche Aussichten und wirtschaftliche Visionen für das Jahr 2018, über Personalien wie mögliche Neuzugänge, aber auch über Unzufriedenheit mit einem jungen Spieler. Von Peppi Schmitt

Fredi Bobic über die Entscheidung, trotz der kurzen Winterpause zum Training in den Süden zu fahren: "Wir haben überlegt, zu Hause zu bleiben. Aber wenn ich jetzt sehe, wie grau und feucht es zu Hause ist und wie sonnig und grün hier, bin ich froh, dass wir so entschieden haben. Wir können hier vier, fünf Tage optimal trainieren und haben ein gutes Testspiel am Samstag gegen Aue. Und wir haben den Vorteil des Flughafens, sind in zwei Stunden schnell hier."

Über Millionen-Transfers in der Vergangenheit und der Zukunft: "Wir haben zwar 20 Millionen Euro vor der Saison ausgegeben, aber das heißt ja nicht, dass wir geklotzt hätten. Dann hätten wir 50 Millionen Euro ausgeben müssen. Wir sind noch ewig weit weg von den Top Acht der Liga. Es sieht zwar ganz gut aus, weil wir von ganz unten kommen. Aber andere haben das schon 2010 gemacht, was wir jetzt tun. Trotzdem bin ich glücklich über die Entwicklung, über das Stadion, die Vermarktung, die ganze Stadtgesellschaft und die Banken, die alle positiv sind und unseren Weg des Wachstums mitgehen wollen. Alle glauben an uns und ziehen mit. Sie sehen, dass wir bei der Eintracht einiges bewegen wollen, dass wir nicht quatschen, sondern machen."

Über die Möglichkeit eines Zehn-Millionen-Transfers in der näheren Zukunft: "Wenn bestimmte Bedingungen eintreffen, können wir das schaffen. 2018 wäre es ja mal Zeit dafür. Aber es bleibt dabei, dass wir uns über Überschüsse finanzieren müssen. Der weiße Ritter wurde noch nicht gesichtet."

Über die Spieler Medojevic, Regäsel und Dadashov, die zu Hause bleiben mussten: "Medo macht es ordentlich, er ist ein guter Spieler und er hat sich den Vertrag, den wir ihm gegeben haben, verdient. Aber der Konkurrenzkampf ist sehr groß und da fällt er hinten runter. Er muss jetzt entscheiden, ob er einen neuen Verein sucht und findet oder einen Kampf hier weiterführt, den er vielleicht nicht gewinnen kann. Wenn er einen Verein bringt, werden wir ihm keine Steine in den Weg legen. Auch Regäsel muss spielen, bei uns ist das realistisch nicht möglich. Der Trainer hat da ganz klare und ehrliche Worte gefunden. Bei Dadashov liegt die Sache anders. Er kriegt noch was zu hören, was Professionalität bedeutete. Zu einem Profivertrag gehört nicht nur die Unterschrift, sondern dass man auch als Profi auftritt. Er ist aus der kurzen Winterpause in einem körperlichen Zustand zurückgekommen und der Trainer hat gesagt, 'das geht gar nicht'. Ich bin überzeugt von Renats Qualitäten, gerade in der Box ist er sehr gut. Aber er muss Hunger haben, er muss es wollen, er muss an sich anbieten, er muss topfit werden. Nur dann kann er ein guter Spieler werden."

Zur Rückrunde: "Es wird verrückt und spannend bleiben, auch nicht immer hochklassig. Es wird ein hoher Abnutzungskampf werden. Und wenn wir ein Tor mehr als der Gegner schießen, bin ich happy. Ich bin überzeugt, dass vor allem die Fleißigen eine gute Saison spielen. Und das gefällt mir bei unserer Truppe, die wollen nie als Verlierer vom Platz gehen."