Fredi Bobic verrät Details zu "Verträgen unserer Stürmer"

Im Doppelpass von „Sport 1“ hat Fredi Bobic einmal mehr zu den Begehrlichkeiten anderer Klubs Richtung der drei Topstürmer Ante Rebic, Luka Jovic und Sébastien Haller Stellung genommen.

Frankfurt - „Alle drei haben Verträge ohne Klauseln“, sagt der Sportvorstand der Frankfurter Eintracht. Dies schließe nicht aus, dass der eine oder andere gehen könnte am Ende der Saison, bringe aber die Eintracht in eine gute Verhandlungsposition. „Dazu kommt, dass sie sich alle sehr wohl fühlen in unserem Klub und in dieser bunten Stadt Frankfurt“, fügte er hinzu.

Bobic sieht Jovic (21) wegen seines Alters als „spannendste Aktie“ und Haller als den „Wichtigsten“ der drei „Büffel“ im Sinne des Mannschaftsspiels. Bobic: „Ich würde sie gerne alle behalten.“

Deutliche Kritik äußerte der Eintracht-Boss einmal mehr an der Stadt Frankfurt wegen der Zustände in der Arena (Schimmelbefall) und den schleppenden politischen Prozessen. „Wir haben nur Stress im Stadion, das sind keine schönen Umstände“, sagt Bobic, „wir hoffen, dass wir ab 2020 mehr zu sagen haben.“ (sp)