Müller wie im Märchen, Streit ums zweite Tor

Eintracht-Sieg in Freiburg

+ © dpa Nikolai Müller feiert das 1:0 für die Eintracht © dpa

Frankfurt - Nicolai Müller war einfach nur glücklich. In seinem ersten Spiel für seinen neuen Verein, in seinem ersten Spiel von Anfang an seit dem 19. August letztes Jahres, im ersten Einsatz seit jenem Unglück im Spiel des HSV gegen Augsburg, als er sich beim Jubel über das 1:0 einen Kreuzbandriss zugezogen hatte, konnte er die Frankfurter Eintracht in Freiburg in Führung bringen. Von Peppi Schmitt