Filip Kostic wechselt zu Eintracht Frankfurt

Frankfurt - Die Frankfurter Eintracht hat Filip Kostic vom Hamburger SV verpflichtet. Es ist der neunte Neuzugang in diesem Sommer.

Der serbische WM-Teilnehmer hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020 unterschrieben und kommt zunächst für zwei Jahre auf Leihbasis. Danach besitzt die Eintracht eine Kaufoption auf den 25 Jahre alten Angreifer. „Mit Filip Kostic bekommen wir genau den Spielertypen, den wir für unser Spiel brauchen. Er ist technisch versiert, schnell und zielstrebig“, sagt Eintrachts Sportdirektor Bruno Hübner. Besonders freuen dürfte sich Trainer Adi Hütter, der für sein bevorzugtes Offensivsystem schnelle Außenstürmer dringend braucht. Kostic gehört in diese Kategorie. „Er bringt genau die Voraussetzungen mit, die unser Trainer für das von uns angestrebte Spielsystem benötigt“, sagte Sportvorstand Fredi Bobic.

Ein weiter Vorteil von Kostic: Er kennt die Bundesliga ganz genau, spielte in den letzten beiden Jahren beim HSV, davor zwei Jahre für den VfB Stuttgart. Dass er mit beiden Vereinen abgestiegen ist, hat die Eintracht zu Recht nicht von einer Verpflichtung abgehalten. Kostic ist eine „gestandener“ Bundesligaspieler und kann die Mannschaft sofort verstärken. Dem HSV war er im Sommer 2016 eine Ablösesumme von 14 Millionen Euro wert. Die Eintracht wird ihn in jedem Fall deutlich preiswerter bekommen haben. Selbst die festgelegte Kaufoptionssumme dürfte in zwei Jahren deutlich unter der Zehn-Millionen-Marke liegen. Der VfL Wolfsburg, der ebenfalls Interesse hatte, soll acht Millionen Euro geboten haben. Doch Kostic, der wie Rebic, Gacinovic und Tawatha von Fali Ramadani beraten wird, wollte lieber nach Frankfurt.

In Hamburg hatte er in dieser Saison auf eigenen Wunsch nicht gespielt, aber das gesamte Trainingsprogramm in der Vorbereitung mitgemacht. 120 Bundesligaspiele hat er bestritten, siebzehn Tore erzielt und weitere achtzehn vorbereitet. Das ist keine überragende, aber eine gute Quote. Für die Nationalmannschaft seines Landes war der Serbe in 26 Partien am Ball, zuletzt als Teilnehmer bei der Weltmeisterschaft in Russland „Wir sind überzeugt davon, dass er uns schon bald helfen kann“, sagte Manager Hübner. Die vorgeschriebene sportmedizinische Untersuchung hat Kostic bereits absolviert, schon an diesem Dienstag soll er mit der Mannschaft trainieren. Fredi Bobic ist von Kostics Qualitäten überzeugt, hat ihn schon zum zweiten Mal verpflichtet. Schon 2014 hatte er den Linksaußen vom FC Groningen in Holland zum VfB Stuttgart geholt. „Filip Kostic ist ein gestandener Bundesligaspieler, der sein Können vielfach nachgewiesen hat, er ist technisch stark und mit einer enormen Schnelligkeit ausgestattet“, sagte Bobic, „unsere Flexibilität wird sich durch ihn erheblich steigern.“

Die Eintracht kann nun mit einem „Balkan-Sturm“ angreifen, mit dem Kroaten Ante Rebic und den beiden Serben Luka Jovic und Filip Kostic und dahinter mit dem Serben Mijat Gacinovic. Bedenken, Rebic und Kostic seien beide „Linksaußen“, laufen ins Leere, denn Rebic hat bei der WM in aller Regel in der kroatischen Nationalmannschaft als Rechtsaußen begonnen und eindrucksvoll bewiesen zu welchen Leistungen auf dieser Position er fähig ist. Diese rechte Seite wird nun wohl auch zu seinem Hauptarbeitsplatz in Frankfurt.