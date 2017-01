Gedränge in der Offensive

Geht er oder bleibt er? Eintracht-Stürmer Haris Seferovic (rechts, im Testspiel gegen den chinesischen Klub Changchun Yatai) kam in der Hinrunde nicht über die Reservistenrolle hinaus. Der Schweizer Nationalspieler soll von mehreren Klubs umworben sein. - Foto: Hübner

frankfurt/ABU DHABI J „Keiner hat einen Freibrief - es gibt keine Stammplatzgarantien - jeder hat eine Chance, ins Team zu kommen. “ Eintracht-Trainer Niko Kovac hat zuletzt kaum eine Gelegenheit ausgelassen, den Konkurrenzkampf in seinem Team anzuheizen.

Auf mancher Position ist dieser nur Schein.

Kovac will Selbstzufriedenheit vorbeugen. Er will das Gemeinschaftsgefühl stärken und deutlich machen, dass alle gebraucht werden. Schließlich hofft er darauf, dass der eine oder andere Rückkehrer noch einmal ein paar Prozent mehr aus dem direkten Konkurrenten und damit der Mannschaft herauskitzeln kann. Doch wo herrscht echter qualitativer Konkurrenzkampf und wo ein quantitativer Scheinkonkurrenzkampf?

Fürs Tor hat Kovac klare Worte gefunden. Die Ausnahme bei all den offenen Positionsfragen sei Lukas Hradecky. Der Finne ist die Nummer eins und wird es bleiben.

In der Dreierkette der Abwehr sind David Abraham, Makoto Hasebe und Jesus Vallejo ebenfalls gesetzt. Freilich sind Michael Hector und Marco Russ, wenn er den Anschluss geschafft hat, gute bis sehr gute Alternativen. Neuzugang Andersson Ordonez muss sich hinten anstellen,.

Außen verteidigten in der Hinrunde Timothy Chandler und Bastian Oczipka fast durchweg. Guillermo Varela soll nun Chandler angreifen. Da könnte sich ein befruchtender Zweikampf entwickeln. Chandler könnte so sogar frei werden für eine Position weiter vorne. Auf links dreht Ocizpka weiter einsam seine Kreise. Taleb Tawatha braucht noch Zeit. Oczipka ist neben Hradecky jener Spieler im Team, der am wenigsten zu ersetzen sein wird.

Im defensiven Mittelfeld waren Omar Mascarell und Szabolcs Huszti gesetzt. Ein echter Konkurrent steht nicht im Kader, es sei denn bei einer offensiveren Ausrichtung. Dann könnten Max Besuschkow und Aymen Barkok zum Thema werden.

Je weiter es nach vorne geht, desto dichter wird das Gedränge. Auf links kann Danny Blum Mijat Gacinovic und Ante Rebic angreifen. Gacinovic könnte auch zentral hinter den Spitzen spielen, dort ist momentan Marco Fabián gesetzt. Eher unterbesetzt ist die Eintracht auf der rechten Seite. Dort kann sich der Trainer aber auch mal mit einem „Linksfüßer“ helfen.

In der Spitze waren Alexander Meier und Branimir Hrgota zunächst direkte Konkurrenten, im Laufe der Hinrunde hat sich aber gezeigt, dass sie bei bestimmten Konstellationen auch als Doppelsitze erfolgreich sein können. Und da ist ja noch Haris Seferovic. Bleibt er, ist er immer eine Alternative. Geht er, könnte noch ein Neuer kommen. Das wäre dann auch noch etwas mehr Konkurrenzkampf. J sp