Gelson Fernandes bleibt ein Adler

Frankfurt - Gelson Fernandes wird auch in der kommenden Saison für Eintracht Frankfurt spielen. Der Schweizer verlängerte seinen Vertrag um ein weiteres Jahr bis zum 30. Juni 2020.

„Ich fühle mich sehr wohl bei der Eintracht und in Frankfurt. In den vergangenen beiden Jahren haben wir gemeinsam sehr viel erreicht, und ich möchte mit der Mannschaft den eingeschlagenen Weg weiter gehen“, so Fernandes nach der Vertragsverlängerung. Nach Makoto Hasebe und Marko Russ also die dritte Verlängerung der Hessen vor der Winterpause.

Wer sich selbst davon überzeugen will, warum @GelsonFernandes seinen Vertrag verlängert und was er noch vor hat: Der Mittelfeldspieler steht im Anschluss an die PK mit Adi Hütter den Journalisten Rede und Antwort. Wir übertragen das alles live bei https://t.co/vVGjaEs7ui pic.twitter.com/y9stDTM8yy — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) 18. Dezember 2018

Fernandes bleibt also ein Adler. Der heute 32-Jährige war vor seiner Eintracht-Zeit ein echter Globetrotter, spielte unter anderem beim FC Sion (Schweiz), Manchester City, Leicester City (England), Chievo Verona, Udinese Calcio (Italien), AS Saint Etienne, Stades Rennes (Frankreich) und Sporting Lissabon (Portugal). In Deutschland war das Sprachtalent in der Saison 2013/2014 für den SC Freiburg am Ball. Bislang war der 32-Jährige in 39 Pflichtspielen für die Eintracht am Ball.

„Gelson ist ein toller Mensch, dessen Charaktereigenschaften wir sehr schätzen. Seine fröhliche und hochprofessionelle Art sind für das Binnenklima in der Mannschaft enorm wichtig. Durch seine kommunikativen Stärken ist er eine wichtige Bezugsperson für die Mannschaftskollegen, die aus dem Ausland zu uns kommen. Und nicht zuletzt hat Gelson vor allem in dieser Saison gezeigt, wie wertvoll er sportlich für uns ist“, sagt Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic. (dr)