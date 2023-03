Glasner vor dem Absprung bei Eintracht Frankfurt? Wann die Ausstiegsklausel ausläuft

Von: Sascha Mehr

Bleibt Oliver Glasner oder verlässt er Eintracht Frankfurt? In seinem Vertrag soll eine Ausstiegsklausel verankert sein.

Frankfurt - Oliver Glasner war zuletzt, nach der Pleite von Eintracht Frankfurt bei Union Berlin, extrem sauer auf seine Hintermannschaft. „Es ist eine Frage der Qualität. Ich habe keine herausgespielte Torchance von Union Berlin gesehen. Ich weiß nicht, wie man Qualität trainieren kann. Das erste Tor ist ein geschenkter Eckball und das zweite Gegentor hat ja mal gar nichts mit Fußball zu tun“, polterte er nach der Partie am DAZN-Mikrofon.

Name Oliver Glasner Alter 48 Verein Eintracht Frankfurt Position Trainer

Eintracht Frankfurt: Trainer Glasner sauer auf eigene Defensive

„Es ist ja nicht das erste Mal heute. Wir müssen ehrlich sein, es hilft ja nicht, immer zu palavern. Fakt ist, dass wir immer auf die gleiche Art und Weise unsere Spiele verlieren“, antwortete Glasner auf die Frage von DAZN-Experte Sebastian Kneißl, ob er sich Neuzugänge für die Defensive wünsche. Eine klare Ansage an Sportchef Markus Krösche, in der Verteidigung personell nachzulegen im Sommer, damit die Mannschaft auch in Zukunft um die internationalen Plätze mitspielen kann.

Verstärkungen wären ein gutes Argument des Klubs bei den bevorstehenden Vertragsverhandlungen mit Glasner. Das Arbeitspapier des Coaches läuft im Sommer 2024 aus und die Eintracht Frankfurt würde gerne vorzeitig verlängern. Ein Angebot liegt dem 48-Jährigen vor, der zögert jedoch mit einer Unterschrift. „Ich habe wirklich noch lange genug Vertrag, die Zeit drängt nicht. Mir ist wichtig, dass es eine gemeinsame Perspektive gibt, die es zulässt, nachhaltig um die internationalen Plätze mitzuspielen“, sagte Glasner vor einigen Wochen im Interview mit der Frankfurter Rundschau.



Eintracht Frankfurt: Bleibt Glasner oder verlässt er den Klub?

Seit geraumer Zeit gibt es vermehrt Gerüchte, um ein angebliches Interesse an Glasner. Kürzlich bestätigte Der Trainer gegenüber der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung, dass ihn verschiedene Klubs verpflichten wollten: „Ich hatte auch schon Anfragen aus der Premier League, aber ich habe abgesagt.“ Um welche Vereine es sich handelte, verriet der Österreicher allerdings nicht. Tottenham Hotspur, das sich von Trainer Antonio Conte getrennt hatte, soll an Glasner interessiert sein. Wie die Bild berichtet, ist das Interesse des Top-Klubs so konkret, dass man bereits Kontakt mit Glasners Beratern aufgenommen habe.

Nach Bild-Informationen besitzt Glasner eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag, die es ihm erlaubt, Eintracht Frankfurt im kommende Sommer zu verlassen – ein Jahr vor Ende seines Vertrages. Diese Klausel müsste der 48-Jährige aber bis zum letzten Pflichtspiel der laufenden Saison ziehen. Das wäre entweder der 34. Spieltag der Fußball-Bundesliga oder das Finale im DFB-Pokal, falls sich die Adler dafür qualifizieren. Über die Höhe der Ausstiegsklausel ist nichts bekannt. Sollte Glasner von der Klausel keinen Gebrauch machen, wäre die Ablöse anschließend frei verhandelbar. (smr)