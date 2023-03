Glasner vor Abschied bei Eintracht Frankfurt? Gemunkel über Interesse aus England

Von: Niklas Kirk

Neben sportlicher Stagnation befeuert ein Interessent aus der Premier League die Spekulationen über die Zukunft von Oliver Glasner bei Eintracht Frankfurt.

Frankfurt – Es sind Themen, die wahrlich nicht erst am vergangenen Wochenende nach der 0:2 Niederlage bei Union Berlin über Eintracht Frankfurt hereingebrochen sind. Zum einen die noch ausstehende Unterschrift von Oliver Glasner auf einem Angebot zur Vertragsverlängerung, zum anderen Vereine aus der Premier League, die um die Dienste des Österreichers buhlen.

Oliver Glasner Geboren: 28. August 1974 in Salzburg/Österreich Stationen als Trainer: Red Bull Salzburg, SV Ried, Linzer ASK, VfL Wolfsburg, Eintracht Frankfurt Vetragslaufzeit: 30. Juni 2024

Oliver Glasner vor Abschied bei Eintracht Frankfurt? Österreicher in England schon länger im Fokus

Anfang Dezemer, als noch eitel Sonnenschein über der Bundesliga-Saison der Eintracht herrschte, gab sich Glasner im Interview mit der Frankfurter Rundschau gelassen, was das Thema Vertragsverlängerung angeht: „Ich habe wirklich noch lange genug Vertrag, die Zeit drängt nicht. Mir ist wichtig, dass es eine gemeinsame Perspektive gibt, die es zulässt, nachhaltig um die internationalen Plätze mitzuspielen.“

Vor dem Gastspiel der Eintracht in Wolfsburg Anfang März räumte Glasner zudem gegenüber der Wolfsburger Allgemeinen ein, dass es verschiedene Anfragen aus England gab, mit dem Zusatz, allen Interessenten abgesagt zu haben.

In Frankfurt im Stimmungstief, auf der Insel gefragt: Eintracht-Coach Oliver Glasner. © Robert Michael/dpa/Archivbild

Bleibt Oliver Glasner in Frankfurt? Angebliches Interesse aus Tottenham

Die im Dezember formulierte Erwartungshaltung der gemeinsamen Perspektive für das internationale Geschäft, könnte angesichts der sportlichen Talfahrt der letzten Wochen das Kriterium zur Vertragsverlängerung akut gefährden. Hinzu kommt der zutage tretende Konflikt mit Markus Krösche, mit jenem Oliver Glasner diese Visionen umzusetzen hat.

Just in dieser schwierigen Phase taucht nun erneut ein Bericht über ein angebliches Interesse von Tottenham Hotspur an Glasner auf.

Oliver Glasner vor Abschied bei Eintracht Frankfurt? Tottenham soll Kontakt aufgenommen haben

Wie die Bild wissen will, ist das Interesse der Nord-Londoner an Glasner so konkret, dass Club bereits Kontakt mit Glasners Beratern aufgenommen habe.

Zwar spielen die Spurs weiterhin um die Champions-League Plätze mit und belegen aktuell Rang Vier, trotzdem steht Coach Antonio Conte in der Kritik. Sollte Tottenham also auf einen Trainerwechsel setzen, würde seinem Nachfolger in London möglicherweise eine Champions-League Perspektive erwarten.

Spekulationen um Glasner-Zukunft gehen weiter

Wie auch bei seinen Profis dürfte die Eintracht Frankfurt zwecks Planungssicherheit kein Interesse daran haben, die nächste Saison mit einem Trainer zu starten, dessen Vertrag im Folgesommer ausläuft. Andauernde Berichte über Interessenten aus England dürften die Spekulationen über die Zukunft von Oliver Glasner angesichts der aktuellen Situation bei Eintracht Frankfurt weiter befeuern, statt sie zu beruhigen. (nki)