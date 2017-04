Hellmann sauer auf die Fans: „Abgrundtief beschämend“

Die Bedeutung des Pokalspiels sei groß. "Der Einzug ins Finale wäre für uns nicht nur fünf Millionen Euro wert", sagte Hellmann, "er wäre auch ein großer Schritt bei der Weiterentwicklung des Etats". Für das Image der Eintracht sei alleine schon das Erreichen des Halbfinales wichtig. "Diese Spiel wird von Millionen Menschen gesehen werden, da können wir uns von der positiven Seite zeigen", sagte er.

Lesen Sie aktuell auch: Frankfurt mit „hässlichen Toren“ endlich gerettet

Der Mannschaft scheint dies in diesen Tagen leichter zu fallen, als einem Teil des Klientels in der Fankurve. Dort wurden schon vor dem Anpfiff gegen Augsburg bei einer aufwendigen Choreografie peinliche Plakate gezeigt. Schriftlich gefeiert wurden da jene Fans, die mit Stadionverboten belegt sind. "Ehre, wem Ehre gebührt, Gruppe Stadionverbot", hieß es da. Doch es kam noch schlimmer. Zur zweiten Halbzeit wurde ein Plakat aufgehängt, das vieles von dem übertraf, was Teile dieser peinlichen Anhängerschaft in den letzten Jahren schon so oft angerichtet hatten. "Für jedes Stadionverbot ... Bulle tod", hieß es da. Nicht nur aus Sicht von Hellmann war diese Geschmacklosigkeit "abgrundtief beschämend". Die geplante Entgleisung werde "Konsequenzen nach sich ziehen", kündigte der Eintracht-Vorstand an.