Bruchhagen vor dem Wiedersehen: "Ich freue mich für die Eintracht"

Frankfurt - Für Heribert Bruchhagen ist die Partie zwischen dem Hamburger SV und der Frankfurter Eintracht kein gewöhnliches Spiel. Obwohl der 69-Jährige immer noch eng mit der Eintracht verbunden ist, weist auf die Bedeutung des Spiels aus Hamburger Sicht hin. Von Peppi Schmitt

Fast auf den Tag genau seit einem Jahr ist Heribert Bruchhagen Vorstandsvorsitzender des Hamburger SV. Am 14.Dezember 2016 hatte er das Amt übernommen. Zuvor hatte der inzwischen 69-Jährige fast dreizehn Jahre die Frankfurter Eintracht in gleicher Funktion geführt. Bis zum 30. Juni nächsten Jahres steht er noch beim HSV unter Vertrag. Über die weitere Zukunft ist noch nicht entschieden.

Am Dienstag treffen nun der HSV und die Eintracht aufeinander (20.30 Uhr - wir berichten im Liveticker). Natürlich haben die Telefondrähte zwischen Main und Alster in den letzten Tagen geglüht, zu eng sind noch die Verbindungen nach Frankfurt. Am Montagabend hat Bruchhagen im "Heimspiel" des Hessischen Rundfunks den Präsident Peter Fischer getroffen, mit dem er in seiner Amtszeit manch harte Diskussion geführt hatte, mit der inzwischen aber freundschaftlich verbunden ist. Über die Eintracht wollte Bruchhagen bei allen journalistischen Anfragen der letzten Tage keinesfalls sprechen. "Das gehört sich nicht", sagt er, "ich habe das jetzt ein Jahr durchgehalten und werde es weiter durchziehen."

Dass das Spiel HSV gegen Eintracht etwas Besonderes für ihn sein wird, versteht sich von selbst. Schon einmal hat es das in diesem Jahr übrigens gegeben, am 18.März trennten sich der ehemalige und der aktuelle Club von Heribert Bruchhagen 0:0. Jetzt erwartet er für den HSV eine ganz schwere Partie. "Wir sind in unserer Situation verpflichtet, Punkte zu machen", weist er auf die prekäre Lage des HSV im Abstiegskampf hin, "ich hoffe, dass wir das Spiel erfolgreich bestreiten." Die Tabellensituation zeige freilich, dass seine Hamburger aktuell "nicht auf Augenhöhe" mit der Eintracht seien. Da schlagen dann zwei Herzen in seiner Brust. "Ich freue mich ehrlich, dass es für die Eintracht so gut läuft", sagt er.