SC Hessen Dreieich blamiert Eintracht im Testspiel 

Dreieich - Die Frankfurter Eintracht hatte eine gute Mannschaft mitgebracht zum Freundschaftsspiel beim SC Hessen Dreieich. Aber diese Mannschaft hat schlecht gespielt, sehr schlecht. Und so war es aboslut verdient, dass der vom ehemaligen Eintracht-Profi Rudi Bommer trainierte Tabellenführer der Hessenliga den Bundesligisten mit 2:1 (1:0) besiegte. Von Peppi Schmitt

„Wir sind maßlos enttäuscht“, sagte Assistenz-Trainer Armin Reutershahn, „als Bundesligist muss man viel dominanter spielen, mehr Ballbesitz und viel mehr Torchancen haben.“ Für Frankfurts Trainer Niko Kovac kam es darauf an, dem einen oder anderen aus der zweiten Reihe Spielpraxis zu geben. Marco Russ führte die Eintracht nicht nur als Kapitän aufs Feld, er spielte auch zum ersten Mal seit seiner Krebserkrankung von Anfang an. Marc Stendera feierte ein ansprechendes Comeback. Beim Relegationsspiel am 23. Mai 2016 in Nürnberg hatte er sich einen Kreuzbandriss zugezogen, jetzt stand er zum ersten Mal wieder auf dem Platz. Und nicht nur mit Reservisten. Mit David Abraham, Makoto Hasebe, Branimir Hrgota, später auch Omar Mascarell, Michael Hector, Bastian Oczipka, Mijat Gacinovic und Ante Rebic waren fast alle Stammspieler am Ball. Gefehlt hatten lediglich Taleb Tawatha und Alexander Meier. Der Kapitän plagt sich mit einer Grippe. Sein Einsatz am Samstag in München ist fraglich.

Die Bundesliga-Profis schienen überrascht vom Niveau der Oberliga-Amateure. Spielerisch gab es keine Unterschiede, in Bezug auf Laufbereitschaft und Zweikampfstärke hatten die Gastgeber vor 2000 Zuschauern im voll besetzten Hahn-Sportpark Vorteile. Die Stammspieler der Eintracht waren nicht gut, die Reservisten schon gar nicht. So verschuldete Marius Wolf, auf ungewohnter Position rechts hinten eingesetzt, leichtfertig das 1:0. Die Abwehr der Gastgeber um die Ex-Eintrachtler Alban Lekaj (Jugend) und Julian Dudda stand sicher. Nach einem Abwehrfehler ging die Mannschaft von Rudi Bommer in Führung. Der 38-jährige Youssef Mokhtari hatte sich den Ball erkämpft und vor dem Tor quer auf Marco Di Maria gepasst, der zum 1:0 einschob.

Nach der Pause der nächste Schock für die Eintracht. Loris Weiss war herrlich freigespielt worden und ließ mit einem Lupfer Österreichs Nastionaltorwart Lindner keine Chance (60.). Neun Minuten danach verkürzte die Eintracht durch Mijat Gacinovic. Nun lief das Spiel nur noch auf ein Tor. Doch die Eintracht blieb harmlos un d die die beste Chance hatten die Dreieicher. Loris Weiss, einst Jugendspieler am Riederwald, scheiterte diesmal an Lindner. Marco Russ sagte nach der Partie: „Natürlich ärgert man sich über eine Niederlage. Für mich steht die Freude im Vordergrund, dass ich die 90 Minuten durchgehalten habe.“

Dreieich: Jivan (46.Loch) - Opper, Dudda, Gavric, Lekaj (46.Kohl) - Alikhil (46. Damm), Mokhtari (46. Schneider), Henrich (46. Taljan) - Amiri (46. Muka), Di Maria, Weiss.

Eintracht: Lindner - Wolf (64.Cvijetkovic), Russ, Abraham (46. Hector), Zorba - Barkok (61. Blanco-Lopez), Stendera (61. Rebic), Hasebe (46. Mascarell), Besuschkow (61. Oczipka) - Hrgota (46. Gacinvovic), Seferovic.

Tore: 1:0 Di Maria ((39.), 2:0 Weiss (60.), 2:1 Gacinovic (69.) - Schiedsrichter: Andre Klein (Offenbach) - Zuschauer: 2000 (ausverkauft)