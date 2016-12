Flum nach langer Verletzungspause zurück im Training

„Würde mich über Platz auf der Bank freuen“

Fast genau vor einem Jahr hatte sich Johannes Flum bei einem Trainingszusammenprall mit Slobodan Medojevic die linke Kniescheibe gebrochen. Nun ist er wieder im Training.

Frankfurt - Bei der Eintracht hofft ein lange verletzter Profi auf sein Comeback. Johannes Flum mischt wieder mit auf dem Trainingsplatz und fühlt sich „endlich fit und gesund“. Von Peppi Schmitt

Fast genau vor einem Jahr, am 1. Dezember, hatte er sich bei einem Trainingszusammenprall mit Slobodan Medojevic die linke Kniescheibe gebrochen. Schon die Sommervorbereitung hat Flum mitgemacht, aber den Anschluss nicht wirklich geschafft. „Ich habe wohl etwas zu früh angefangen und hatte noch nicht genug Kraft“, sagt er im Rückblick, es seien bald körperliche „Dysbalancen“ aufgetreten und „irgendwann habe ich den Anschluss verloren.“ Im Herbst dann hat ihn eine Achillessehnen-Reizung außer Gefecht gesetzt. Flum: „Der Körper hat gesagt: Stopp“. Nach wochenlanger Reha fühlt er sich nun wieder wohl. Und er fühlt sich trotz „eineinhalb beschissenen Jahren“ noch immer am richtigen Platz.

Die Eintracht hatte den im letzten Sommer ausgelaufenen Vertrag verlängert. Und der Trainer hat sich um Flum gekümmert. „Er denkt an alle Spieler“, lobt Flum Niko Kovac, „er lässt keinen hängen“. Immer wieder habe Kovac sich nach dem Gesundheitszustand erkundigt, Flum hat dies als „gute Gesten“ empfunden. Aufgeben war für den 29 Jahre alten ehemaligen Freiburger nie ein Thema. Schließlich habe er einen Knochenbruch erlitten, „da weiß jeder, dass es wieder heilt.“ Jetzt sei das Knie „total okay“ und auch alle anderen Beschwerden vergessen. Auch der Muskelaufbau sei nahezu abgeschlossen.

Da bei der Eintracht vor den letzten beiden Spielen des Jahres Personalknappheit herrscht - neben den schon länger verletzten Spielern fehlt ja in Wolfsburg auch der gesperrte Timothy Chandler - ist es gar nicht abwegig, dass Flum einen Platz auf der Bank ergattern könnte. „Ich würde mich wahnsinnig darüber freuen“, gibt er zu, „das wäre für den Kopf eine Befreiung.“ Was noch mehr für das Heimspiel am nächsten Dienstag gegen Mainz gelte. Grundsätzlich aber sind die Comebackpläne auf das neue Jahr ausgerichtet. „So will ich nicht gehen aus Frankfurt“, hat er sich vorgenommen, „irgendwann werde ich meine Chance bekommen und dann will ich sie nutzen.“ Mit 29 Jahren sieht er sich längst nicht am Ende der Laufbahn. „Ich habe hoffentlich noch ein paar gute Jahre vor mir“, sagt er, „ich weiß ja, dass ich das Fußballspielen nicht verlernt habe“.