Jonathan de Guzman: Auf dem Weg zum Chef?

Gais - Seit zwei Wochen ist Jonathan de Guzman erst bei der Frankfurter Eintracht. Er hat in den wenigen Tagen schon viel erlebt und er hat auch schon ziemlich Eindruck gemacht.

Ein paar Tage mit der Mannschaft in Amerika, drei Spiele mit seinem neuen Team, jetzt intensive Arbeit im Trainingslager in Südtirol. Trainer Niko Kovac sieht den Neuen als "Führungsspieler", ist sicher, "dass er uns mit seiner Erfahrung besser machen wird." Der bald 30 Jahre alte de Guzmann hat schon ein bewegtes Berufsleben hinter sich, hat in Holland, Spanien, England und Italien in den ersten Ligen gespielt, 22 Länderspiele für die Niederlande absolviert. Und nun die Herausforderung Bundesliga angenommen.

"Eine starke, eine aufregende Liga" erwartet er. Und nimmt die ihm zugedachte Führungsrolle ohne falsche Bescheidenheit an. "Ich will für die jüngeren Spieler ein Vorbild sein und meine Erfahrungen einbringen", hat er sich vorgenommen. Im zentralen Mittelfeld fühlt sich er sich am wohlsten, auf der "6", also etwas defensiver vor der Abwehr oder auf der "8", ein Stückchen weiter vorne, hinter den Angreifern. Er will den Ball erobern und ihn nach vorne tragen. "Ich bin ein Box-to-Box-Spieler" sagt der in Kanada geborene und bei Feyenoord Rotterdam ausgebildete de Guzmann, also ein Spieler für den Bereich zwischen den beiden Strafräumen.

Leistung auf dem Platz, so glaubt er, ist das Wichtigste. Aber es ist nicht alles. "Ich muss auch schnell Deutsch lernen", sagt er. Das werde ihm wohl nicht ganz so schwerfallen, schließlich sei Deutsch dem Holländischen ganz ähnlich. Natürlich spricht er als Kanadier englisch, selbstverständlich spricht er als Holländer "Dutch" und von seinen letzten sportlichen Arbeitsplätzen in Neapel und Chievo hat er ein bisschen italienisch mitgenommen.

Mit Niko Kovac sendet er seit dem ersten Tag auf einer Wellenlänge. Der Trainer habe ein "Vision" vom Spiel der Eintracht, "er hat klare Vorstellungen, wie wir angreifen und abwehren sollen". Immer wieder tauschen sich der Coach und der Neue im Mittelfeld im Vier-Augen-Gespräch aus. Da scheint etwas zusammenzuwachsen. Sieht fast so aus, als würde da eine Chefrolle vergeben. (ps)