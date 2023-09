Kein Wechsel zur Eintracht – Modeste zieht es offenbar nach Afrika

Eintracht Frankfurt wurde nach dem Abgang von Randal Kolo Muani mit Anthony Modeste in Verbindung gebracht, den zieht es aber wohl nach Ägypten.

Köln/Kairo – Nach dem Abgang von Randal Kolo Muani zu PSG war Eintracht-Cheftrainer Dino Toppmöller nicht gerade glücklich über die Situation im Angriff. „Wir haben einen Stürmer zu wenig. Für die Englischen Wochen wäre es schon gut, wenn wir noch jemanden hätten. Aber es geht um Qualität und darum, ob dich jemand besser macht. Doppelsturm ist jetzt schwierig. Aber so ist es halt. Es ist am letzten Tag unglücklich gelaufen“, sagte er zur Bild.

Anthony Modeste Geboren: 14. April 1988 (Alter 35 Jahre), Cannes, Frankreich Letzter Verein: Borussia Dortmund Position: Mittelstürmer

Eintracht Frankfurt: Kein Modeste-Transfer geplant

Auf dem Transfermarkt kann Eintracht Frankfurt erst wieder ab Januar Spieler verpflichten, bis dahin muss Toppmöller mit dem vorhandenen Personal auskommen. Eine Ausnahme gibt es aber: Vereinslose Spieler können auch jetzt noch geholt werden, bei ihnen spielt das Transferfenster keine Rolle.

Schnell fiel der Name Anthony Modeste. Der Angreifer, der jahrelang für den 1. FC Köln auf Torejagd ging, hatte eine schwache letzte Saison bei Borussia Dortmund und ist derzeit ohne Klub. Köln, die ebenfalls Probleme in vorderster Front haben, lehnten schon ab und auch die SGE scheint kein Interesse am Franzosen zu haben.

„Die Wahrscheinlichkeit, dass wir so bleiben, wie wir sind, ist relativ hoch, weil wir der Mannschaft vertrauen“, sagte Krösche im Rahmen des vergangenen Bundesligaspiels gegen den 1. FC Köln. Modeste, der aktuell bei Regionalligist Fortuna Köln mittrainiert und sich fit hält, zieht es demnach offenbar nach Ägypten.

Eintracht Frankfurt: Modeste zieht es nach Ägypten

Gegenüber der Bild bestätigte der Franzose das Interesse des Erstligist Al-Ahly aus Kairo. „Ja, der Verein hat Interesse“, so der 35-Jährige. Laut ägyptischen Medienberichten sollen die Verhandlungen zwischen Spieler und Klub bereits fortgeschritten sein, eine Einigung steht offenbar kurz bevor.

Wie der Journalist Ebenezer Michael Deveerson berichtet, soll Al-Ahly dem Mittelstürmer einen Zweijahresvertrag angeboten haben. Das Gehalt soll sich auf umgerechnet 1,4 Millionen Euro belaufen. Nach dem chinesischen Klub Tianjin Quanjian, für den Modeste zwischen 2017 und 2018 auflief, wäre es die zweite Station außerhalb Europas für den Angreifer. (smr)