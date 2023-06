Weil er nicht zurückkehrt: Argentinische Fans drohen Freundin von Eintracht-Stürmer Alario mit dem Tod

Von: Johannes Skiba

Ein unvollständiges Zitat von Eintracht Frankfurts Lucas Alario sorgt für Wirbel in Argentinien. Fans von River Plate bedrohen die Freundin des Profis.

Frankfurt/Buenos Aires – Vergangenen Sommer wechselte Lucas Alario für sechs Millionen Euro von Bayer Leverkusen zu Eintracht Frankfurt. Bislang hat sich dieser Transfer noch nicht ausgezahlt. In wettbewerbsübergreifend 26 Kurzeinsätzen gelangen dem Angreifer lediglich zwei Tore. Aktuell verbringt der 30-Jährige Zeit in seiner Heimat Argentinien und stattete seinem früheren Verein River Plate einen Trainingsbesuch ab. Dabei ließ er sich mit Trainer Martin Demichelis ablichten und richtete über die Social-Media-Kanäle Grüße an die Fans des Klubs. Am Sonntag (18. Juni) war er dann Gast beim Spiel von River Plate im Mâs Monumental, dem größten Stadion Südamerikas, gegen Defensa y Justicia (1:0). Die Spekulationen um eine Rückkehr Alarios nach Buenos Aires begannen.

Lucas Alario Geboren: 8. Oktober 1992 in Tostado , Argentinien Verein: Eintracht Frankfurt Position: Stürmer

Eintracht-Stürmer Alario fühlt sich aktuell „nicht sehr wohl“ in Deutschland

Anschließend gab Lucas Alario, der noch bis 2025 bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag steht, ein Interview mit dem argentinischen Radio-Sender La Red, durch das die Hoffnung der River-Fans auf eine Rückkehr weiter angeheizt wurde: „Ich persönlich fühle mich in Deutschland nicht sehr wohl. Ich habe meine Mannschaftskameraden bei River besucht und sie haben mich gedrängt, zurückzukommen. Ich habe hier zwei schöne Jahre verbracht und würde irgendwann einmal gerne zurückkehren“, und fügte an, dass der Fußball davon abhänge, was „das Leben bereithält.“

In den argentinischen Medien wurde Alario jedoch zunächst falsch zitiert, sodass der Eindruck entstand, Alario würde zeitnah wieder zu River wechseln wollen. Die Fans der „Millonarios“ sehnten bereits einen baldigen Wechsel herbei.

Lucas Alario konnte im Trikot von Eintracht Frankfurt in seiner ersten Saison am Main nicht überzeugen. © imago/Kessler

River Fans bedrohen Freundin von Lucas Alario

Um den Diskussionen über eine Rückkehr zu River Plate noch in diesem Sommer ein Ende zu setzen, stellte Eintracht Frankfurts Lucas Alario über seine Social-Media-Kanäle klar, dass seine Worte falsch interpretiert wurden und er aktuell nicht nach Buenos Aires wechseln wird: „Angesichts einiger meiner Worte, die aus dem Kontext gerissen wurden, wurde den Fans die Illusion meiner Rückkehr vermittelt, die nicht real ist.“ Darüber hinaus wird sich der Strafraumstürmer in Argentinien einer Knie-OP unterziehen, wodurch er rund vier Monate ausfallen und die Saisonvorbereitung der SGE verpassen wird.

Nachdem das Zitat in den argentinischen Medien richtiggestellt wurde, machten die enttäuschten River-Fans ihrem Ärger bereits Luft und bedrohten Alarios Freundin Agustina Albertario, die von den Anhängerinnen und Anhänger für den geplatzten Wechsel verantwortlich gemacht wurde. Die Profi-Hockeyspielerin schrieb nach den Drohungen auf Twitter: „Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um Sie zu bitten, mich nicht mehr mit dem Tod zu bedrohen. Obwohl ich nichts mit der Entscheidung von Lucas zu tun habe. Ich mag es wirklich nicht, mehrere Nachrichten zu erhalten, in denen sie sagen, dass sie mir in den Kopf schießen werden…“ Trotz dieser Anfeindungen ist eine Rückkehr von Alario zu River in den nächsten Jahren nicht ausgeschlossen. Bereits letzten Winter wurde über ein Interesse Rivers an Alario berichtet. (jsk)