Keiner war länger im Süden als die Eintracht

Abu Dhabi/Frankfurt - Keine andere Mannschaft der Bundesliga war länger im Trainingslager als die Frankfurter Eintracht. Abgeflogen sind die Hessen am 4.J anuar, zurückkehren aus Abu Dhabi werden sie an diesem Sonntag, den 15. Januar. Von Peppi Schmitt

Genau zehn Tage hat die Vorbereitung im Wüstenstaat gedauert. Sie wird von allen Beteiligten wie in den letzten Jahren zu Recht wieder als „perfekt“ gerühmt. Wie immer haben die Bedingungen keine Wünsche offen gelassen. Das Klima bei im Schnitt 25 Grad, das Hotel „Emirates Palace“, eine der führenden Herbergen der Welt, der Trainingsplatz, das Essen, alles hat gepasst. „Es gab aber gar nichts zu meckern“, sagte Sportvorstand Fredi Bobic. Assistenz-Trainer Robert Kovac ergänzte, sportlich seien alle Ziele erreicht worden. „Wir konnten intensiv daran arbeiten, uns zu verbessern“, sagte er in Vertretung seines Bruder Niko, der seit zwei Tagen mit einem grippalen Infekt, der auch Fieber mit sich gebracht hat, das Bett hütet. Ob der Cheftrainer beim Spiel gegen Zenit St. Petersburg an diesem Samstag dabei sein kann, ist noch offen. „Er soll sich ausruhen, damit er die Rückreise antreten kann“, sagt sein Bruder.

Fast alles gut also nach den zehn Tagen intensivem Training. Die Eintracht hat all die Vorzüge der Reise in die Wärme lange ausgekostet. Die Konkurrenz hatte es da schon etwas eiliger wieder nach Hause zu kommen. So ist der Gegner vom kommenden Samstag, RB Leipzig, schon am Donnerstag wieder zurückgekehrt. Für die Eintracht bedeutet der relativ späte Heimflug: Die Akklimatisierung muss flott gehen und dies bei einem Temperaturunterschied von rund 30 Grad. Die gute Nachricht für die Frankfurter Trainer: Mit Ausnahme von Neuzugang Andersson Ordonez, der sich eine Außenbanddehnung im Knie zugezogen hat, sind bislang alle Spieler verletzungsfrei durchgekommen, kleinere Blessuren nicht mit eingerechnet.

Offen ist, ob Szabolcs Huszti, der wegen Achillessehnenproblemen kürzer treten musste, rechtzeitig fit wird fürs Spiel in Leipzig. Erst am Dienstag soll Huszti wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Dass zuletzt Jesus Vallejo und Branimir Hrgota jeweils wegen Kniebeschwerden nicht mehr alle Übungen mitmachen konnten, gehöre in die Kategorie „Vorsichtsmaßnahmen“, wie die Trainer sagten. Den Anschluss noch nicht wieder zu 100 Prozent geschafft haben die Rekonvaleszenten aus dem vergangenen Jahr. Danny Blum zwickte es nach einem überstandenen Innenbandriss im Knie immer mal wieder. Deshalb hat er bei den Trainingsspielen nur zugeschaut. „Wir wollen nichts riskieren, da er ja schon zweimal ausgefallen ist“, sagt Co-Trainer Armin Reutershahn.

Ganz ähnlich verhält es sich bei Guillermo Varela. Der Verteidiger, der sich im September eine schwere Bänderverletzung im Knöchel zugezogen hatte, hat zwar einige Tage voll mittrainiert, musste zuletzt er aber wieder etwas langsamer machen. Auch am Freitag hat er wieder individuell gearbeitet, ein Einsatz in Leipzig kommt sicher zu früh. Am weitesten von den Rückkehrern ist Taleb Tawatha. Der israelische Nationalspieler habe „einen großen Sprung gemacht“, sagte Reutershahn. Eine Alternative mehr also für den Trainer, der ganz grundsätzlich im ersten Spiel des neuen Jahres auf jene Spieler zurückgreifen muss, die auch das letzte Spiel im alten Jahr bestritten haben. Ergänzt vielleicht durch Neuzugang Max Besuschkow und möglicherweise einen weiteren Neuen. „Ich kann nicht ausschließen, dass noch jemand dazu kommt“, sagte Sportvorstand Bobic, „es war stiller auf dem Markt, aber jetzt kommt Bewegung rein“. Keinen neuen Stand gibt es bei Haris Seferovic, der ja angeblich von Benfica Lissabon umworben wird. „Es liegen keine Angebote vor“, sagte Bobic.