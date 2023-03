Kolo Muani spricht plötzlich über Eintracht-Abschied im Sommer

Von: Sascha Mehr

Teilen

Randal Kolo Muani, Torjäger von Eintracht Frankfurt, spricht plötzlich über einen möglichen Abschied nach der Saison im Sommer.

Frankfurt – Randal Kolo Muani ist die Lebensversicherung von Eintracht Frankfurt in der laufenden Saison. Der Franzose, der im letzten Jahr ablösefrei vom FC Nantes an den Main wechselte, drehte nach seiner Ankunft bei der SGE auf und hat sich unverzichtbar gemacht. In 24 Bundesligaspielern erzielte der 24-Jährige elf Treffer selbst und bereitete zwölf weitere vor. Damit ist er vor dem Bremer Niclas Füllrug und Jamal Musiala vom FC Bayern München Topscorer der laufenden Saison.

Name Randal Kolo Muani Alter 24 Verein Eintracht Frankfurt Bundesligaspiele/Tore 24/11

Eintracht Frankfurt: Was wird mit Kolo Muani?

Vor dem Hinspiel im Achtelfinale der Champions League gegen den SSC Neapel wurde Markus Krösche bei Amazon Prime Video gefragt, ob er Kolo Muani bei Angeboten über 80 Millionen Euro ziehen lässt. „Würde ich ablehnen. Es hat auch keinen Sinn, ein Preisschild zu machen. Wir wollen ihn behalten. Er hat eine sehr gute Entwicklung genommen, muss sich aber in vielen Feldern verbessern. Lassen wir ihn mal hier“, so die klare Aussage des SGE-Sportchefs, der außerdem auf den Vertrag des Stürmers hinwies, der bis Ende Juni 2027 läuft.

Der Spieler selbst schließt einen Abgang von Eintracht Frankfurt im Sommer aber nicht kategorisch aus. „Ich versuche, mich auf meinen Verein zu konzentrieren. Wir setzen unsere Auftritte fort und im Sommer werden wir sehen. Danach habe ich immer davon geträumt, in großen Klubs zu spielen“, sagte der 24-Jährige in einem Interview mit der französischen Zeitung L‘Equipe. Das klingt nicht danach, als würde Kolo Muani in jedem Fall auch in der kommenden Saison das Trikot mit dem Adler auf der Brust tragen.

Randal Kolo Muani von Eintracht Frankfurt. © IMAGO/HMB Media

Eintracht Frankfurt: Kolo Muani äußert sich zu seiner Zukunft

Er selbst ist überrascht, dass es von Anfang an so rund lief bei Eintracht Frankfurt. „Ich dachte, ich würde einige Zeit brauchen, um mich anzupassen, vielleicht ein Jahr. Aber es ist alles explodiert“, so Kolo Muani, der in Zukunft um Titel spielen will, wie er gegenüber der L‘Equipe bestätigte: „Das WM-Finale, das war eine Etappe, denn nun will ich diese WM. Ich will Trophäen gewinnen.“

Die größten Transfer-Flops von Eintracht Frankfurt Fotostrecke ansehen

Zunächst einmal will er sich aber im Kader von Nationaltrainer Didier Deschamps festspielen und fußballerisch weiter verbessern. „Ich bin nicht auf dem Niveau, auf dem ich sein will. Ich weiß, wohin ich will und werde dafür alles geben“, sagte der Angreifer selbst. Auf erneute Nachfrage, wie es denn ab der kommenden Saison für ihn weitergeht, gab er eine Antwort, die Eintracht Frankfurt ganz und gar nicht gefallen dürfte: „So oder so, ich bin bereit für jede Herausforderung.“ (smr)