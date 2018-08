Kommentar: Hütters Hilferuf

Lange vor dem ersten Anpfiff zur neuen Bundesliga-Saison knirscht es bereits bei der Eintracht. Und das gewaltig. Die Euphorie nach dem Pokalsieg und die Vorfreude auf europäische Festspiele ist Skepsis gewichen. Selbst beim Trainer. Von Jörn Polzin

Viel bedenklicher als das 0:5 im Supercup gegen den FC Bayern sind die Aussagen von Adi Hütter. Wer vor Journalisten derart ehrlich und schonungslos den Ist-Zustand offenlegt, in dem muss es doch enorm arbeiten. Das kommt einem ersten Hilferuf gleich. Der Österreicher, als ruhiger, reflektierter Zeitgenosse bekannt, soll ein Team ins Rennen schicken, das auf drei Hochzeiten tanzen kann. Was er aktuell vorfindet, ist ein aufgeblähter Kader, mit einigen Profis, die kurzfristig keine Verstärkung darstellen dürften. Mit diesen Spielern dürfte es sehr schwer werden, seine Philosophie vom Offensivfußball umzusetzen.

Ob der Trainer erheblichen Einfluss auf die Zusammenstellung des Aufgebots hatte? Fraglich. Riskant ist die Personalpolitik allemal. Zumal eine Trainingsgruppe 2, das hat man in Hoffenheim vor fünf Jahren erkennen müssen, nur der juristischen Absicherung dient – nicht dem Betriebsklima. Problem für die Eintracht: Die aussortierten sieben Profis haben gültige Verträge und stehen bis auf Fabian bei anderen Klubs nicht gerade hoch im Kurs. Die sportliche Leitung muss diese Baustelle schließen und gleichzeitig den Kader verstärken. Nicht in der Breite, sondern in der Spitze. Sonst verhallt der Hüttersche Hilferuf ungehört.