Kommentar zur Eintracht: Jammern hilft nicht

Die Frankfurter Eintracht beklagt in diesen Tagen zu Recht einige unglückliche und falsche Schiedsrichterentscheidungen, die Punkte gekostet haben. Von Jochen Koch

Aber nach den Fehlentscheidungen der letzten Wochen dürfen die Frankfurter von den Schiedsrichtern in den nächsten Wochen keine ausgleichende Gerechtigkeit erwarten. Alles Jammern ist also überflüssig. Kovac und die Eintracht müssen sich selbst aus der Krise mit vier Niederlagen helfen. Dass der Trainer als Krisenmanager erfolgreich sein kann, hat er schon bei seinem Einstand bewiesen. Auch nach vier Niederlagen in seinen ersten fünf Spielen blieb er ruhig, gelassen und zuversichtlich. Er brachte die Eintracht wieder auf Kurs, und führte sie dann auch zum Klassenerhalt. Das war eine viel größere Krise als die jetzige Situation, mit Tabellenplatz sechs.

Lesen Sie dazu auch: Kovac: Retter, Baumeister, Krisenmanager Zumal die Niederlagenserie maßgeblich durch eine Personalmisere beeinflusst wird. Auch gegen Freiburg fehlten der Eintracht zehn gesperrte oder verletzte Spieler. Bessern muss sich auf jeden Fall die Disziplin in der Mannschaft. Die vermeintliche Tretertruppe muss dieses Image durch ihr Auftreten selbst korrigieren. Dazu gehört auch eine gewisse Gelassenheit. Wer sich ständig benachteiligt fühlt, ist leichter aus dem Konzept zu bringen und verliert Stabilität. Die wichtigste Aufgabe für Kovac wird in den nächsten Wochen darin liegen, seiner viel zu oft viel zu aufgeregten Mannschaft wieder zu mehr Gelassenheit zu verhelfen.

