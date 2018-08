Kommentar: Kein Grund zur Panik

Muster ohne Wert oder Warnschuss zur rechten Zeit? Mit Testspielniederlagen ist das so eine Sache. Klar, die Beine der Spieler im Trainingslager sind schwer, der Kopf müde. Von Jörn Polzin

Dennoch lässt der Auftritt der Eintracht gegen den italienischen Erstliga-Aufsteiger aus Empoli Rückschlusse zu. Eine Spielidee ist erkennbar, an der Umsetzung hapert es noch. Trainer Hütter will attraktiven, offensiven Fußball spielen lassen, was löblich ist. Früh den Gegner attackieren, Ball erobern, umschalten. Soviel zur Theorie. Das eröffnet Chancen, kann aber nach hinten losgehen. Bereits gegen Wehen Wiesbaden war die Eintracht konteranfällig, nun gegen Empoli. Hütter sucht die Balance, was zum jetzigen Zeitpunkt wenig überrascht. Er braucht noch Spieler, die ins System passen und die Qualität deutlich erhöhen.

Größte Baustelle: die Außenbahnen. Auf Talente zu setzen, die bei ihren Klubs zweite Wahl waren oder nur zweitklassig kickten, kann in Einzelfällen gutgehen. Doch der Eintracht würden ein, zwei gestandene Akteure gut zu Gesicht stehen. Die sind nicht billig, doch das Geld ist auch ohne Rebic-Millionen vorhanden. Schließlich ist die Eintracht wirtschaftlich so gut aufgestellt wie noch nie. Verlässt der Kroate den Klub, wäre gar ein Rekordeinkauf denkbar. Grund zur Panik gibt es nicht. Mit Transfers auf den letzten Drücker hat der Klub zuletzt ein glückliches Händchen bewiesen. Erinnert sei an August 2017, Boateng und einen gewissen Ante Rebic.

