Kommentar: Eintracht hat mehr zu verlieren als Darmstadt

Gestiegene Erwartungen

Frankfurt/Darmstadt - Der Vorbereitungsstart für die verbleibenden 18 Bundesligapartien bringt für die beiden hessischen Klubs eine Erkenntnis, die auf den ersten Blick irritierend ist: Der Tabellenvierte Eintracht Frankfurt hat viel mehr zu verlieren als der SV Darmstadt 98. Von Jörg Moll

Die Eintracht hat mit ihrer sensationellen Hinrunde für Begeisterung gesorgt - aber auch große Erwartungen geschürt. Platz vier und 29 Punkte könnten in der Rückrunde schnell zu einer hohen Bürde werden. 2012 stand der damalige Wiederaufsteiger aus Frankfurt unter Armin Veh nach 16 Partien ebenfalls auf Rang vier - und qualifizierte sich am Ende als Sechster für die Europa League. Gelingt Niko Kovac annähernd Ähnliches, wäre das ein Riesenerfolg. Fallen die Frankfurter aber aus den Europacuprängen, wird eine Enttäuschung nicht zu leugnen sein. Vorteil für die Eintracht: Sie kann es sich leisten, durch Kaderveränderungen (Flum, Medojevic, Gerezgiher, Bunjaki müssen gehen, Ordonez und Besuschkow kommen) Reizpunkte zu setzen.

Von den „Lilien“, die vier Jahre lang erstaunlich aufblühten, erwartet angesichts von nur acht Punkten nach 16 Partien keiner ein neues Wunder. Ganz ausgeschlossen ist es zwar nicht, aber in den vergangenen zehn Jahren schaffte nur ein Klub mit einer solchen Ausbeute am 34. Spieltag noch die Rettung: der FC Augsburg 2012/2013 unter Markus Weinzierl. Konkurrent SpVgg. Greuther Fürth (8 Punkte nach 16 Spielen/24 am Saisonende) blieb das in der gleichen Saison versagt.