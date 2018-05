Kovac und die Eintracht: Versöhnung in vier Akten

Niko Kovac streckt den Pokal vor zehntausenden Fans am Römerberg in Frankfurt in die Höhe. In der nächsten Saison ist er dann Trainer von Bayern München.

Frankfurt - Kevin-Prince Boateng brachte es auf dem Balkon des Römers auf den Punkt. „Was macht der denn, geht zu den Bayern“, beschrieb der Anführer der Frankfurter Eintracht die Gedanken und Gefühle der Mannschaft, als Trainer Niko Kovac vor ein paar Wochen seinen Abgang nach München bekanntgegeben hatte, „jetzt haben wir den Pokal, jetzt kann er gehen“.

Das war persönlich und versöhnlich, ein verbaler „Liebesdienst“ des Princen an seinen Freund, den Trainer. Niko Kovac verlässt Frankfurt nicht nur erhobenen Hauptes, sondern auch in der Gewissheit, dem Verein einen historischen Titel hinterlassen zu haben. „Ich bin jetzt weg, aber ich werde diesen tollen Klub nie vergessen“, rief er seiner Mannschaft und den zehntausenden Anhängern zu.

Die Versöhnung der Fans mit dem Trainer nach Wochen der Entfremdung und des Liebesentzuges hatten für Kovac fast so eine große Bedeutung wie der sportliche Erfolg. Es war eine Versöhnung in vier Akten.

Erster Akt: Als die Aufstellung der Eintracht vorgelesen wird im Olympiastadion und Kovacs Name fällt, gibt es ein Pfeifkonzert aus der eigenen Kurve. Das hat es vor einem Pokalfinale wohl auch noch nie gegeben. Die Anhänger wünschen sich und der Eintracht den Sieg, aber nicht dem aus ihrer Sicht „Abtrünnigen“. Die Aufstellung ist überraschend, die Zusammenstellung der Auswechselbank durchaus grenzwertig. Auf die „Frankfurter Jungs“ Timothy Chandler und Alex Meier zu verzichten, ist kaum nachvollziehbar. Das Spiel gibt Kovac dann Recht. Die Taktik geht auf, die Bankbesetzung spielt im Triumph keine Rolle mehr.

Zweiter Akt: Den körperlichen „Angriff“ von Ante Rebic übersteht Kovac schadlos. Als Mijat Gacinovic in der 96. Minute mit dem Ball alleine aufs Tor läuft und die Eintracht dem Pokalsieg Meter um Meter näher kommt, hat sich Rebic den Trainer geschnappt, quasi im Schwitzkasten. Als der Ball dann tatsächlich drin ist, reißt Rebic Kovac einfach um. „Ante ist ein Koloss, aber ein ganz zahmer Bube und netter Kerl“, sagt Kovac, „ich werde ihm den Rempler also verzeihen.“

Dritter Akt: Ganz Frankfurt jubelt in Berlin. Die Spieler feiern vor der Kurve. Irgendwann kommt auch Kovac näher. Es gibt vorsichtigen, höflichen Beifall. Doch dann überwiegen die Emotionen. Kovac wird mit Sprechchören gefeiert, das Eis ist gebrochen. Es fließen Tränen der Freude beim Trainer. Alle haben sich wieder lieb. Während der offiziellen Pressekonferenz überraschen ein paar Spieler, Boateng und Abraham unter anderem, den Trainer mit einer Bierdusche. Fast schon wie in München.

Vierter Akt: Beim Autokorso in Frankfurt fährt Kovac mit dem Pokal in der Hand zurück in die Herzen der Fans. Die Dankbarkeit für die gute Arbeit hat den Frust über den Abgang wieder verdrängt. Auf dem Römerbalkon wird er begeistert gefeiert. Und gibt die Komplimente zurück. „Es ist ein wunderschöner Tag“, ruft er den Fans zu, „ihr seid top in der Bundesliga“. Und dann stimmt er das Lied „Deutscher Pokalsieger“ nach der von den Bayern quasi patentierten Melodie „Deutscher Fußballmeister“ an. Frankfurt schunkelt glückselig, alle haben ihren Frieden miteinander gemacht. Er gehe in „großer Dankbarkeit“, sagte der scheidende Trainer.

Sein Freund Fredi Bobic, der ihn noch auf dem Spielfeld innig gedrückt hatte, flocht ihm noch ein paar Lorbeerkränze. „Niko hat hier zwei Jahre und drei Monate einen tollen Job gemacht“, sagt Bobic. Der Weg von der Abstiegsrelegation bis in den Europapokal spreche für sich. Bobic versucht, Kovac auch menschlich in ein anders Licht zu rücken. Er sei ein „ehrlicher Trainer“ mit „menschlichen Gefühlen“. Diese Einschätzung war ihm wichtig, nachdem der 46 Jahre alte Kroate zuletzt ziemlich häufig den Eindruck eines „eiskalten Engels“ hinterlassen hatte. Doch der Erfolg hat alle Wunden geheilt: Kovac ist der erfolgreichste Frankfurter Trainer seit Jahrzehnten.