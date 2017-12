Kuriose Szene: Legt Euch nicht mit Boateng an!

Frankfurt - Die Frankfurter Eintracht gewinnt 2:1 beim Hamburger SV, sie ist damit die beste Auswärtsmannschaft der Fußball-Bundesliga. Für die kurioseste Situation der Partie sorgt Frankfurts Anführer Kevin-Prince Boateng.

Als die Frankfurter Eintracht immer mehr in Bedrängnis gerät, ihre 2:1-Führung beim Hamburger SV zu verspielen, schickt Trainer Niko Kovac seinen Anführer in der 62. Minute auf den Platz: Kevin-Prince Boateng, zuletzt beim 0:1 gegen den FC Bayern noch mit einer herausragenden Leistung und gegen den HSV aufgrund des großen Pensums anfangs geschont, kommt für Stürmer Luka Jovic auf den Rasen. Boatengs Auftrag: Für mehr Ruhe im Frankfurter Spiel sorgen.

Und der Mittelfeldspieler ist sofort voll im Spiel. Er dirigiert seine Kollegen, er klärt im eigenen Strafraum mehrfach per Kopf und er geht kernig in die Zweikämpfe. Das bekommen auch die Hamburger Albin Ekdal und Mergim Mavraj zu spüren. Nach einem langen Ball attackiert Boateng die beiden und schubst Ekdal in Mavraj hinein. Beide HSV-Akteure gehen zu Boden, Boateng reißt sich keiner Schuld bewusst die Arme nach oben. Am Tag nach dem Auswärtssieg ist diese kuriose Szene im Internet noch immer ein Renner. Boateng kommentiert sie selbst auf Instagram mit folgendem Hashtag: „#dontmesswithme“ - Legt Euch nicht mit Boateng an!

Good morning #dontmesswithme #prince17 Ein Beitrag geteilt von Kevin Prince Boateng (@prince09_) am 13. Dez 2017 um 1:07 Uhr

Für die kuriose Aktion bekommt Boateng übrigens keine Gelbe Karte, die muss er erst wenige Minuten später hinnehmen. Da zeigt Schiedsrichter Manuel Gräfe ihm die Verwarnung, nachdem Boateng beim Ausholversuch zu einem Schuss Ekdal unabsichtlich mit der Hand im Gesicht trifft - etwas überzogen, Boateng dürfte dies einen Tag nach dem 2:1-Sieg aber herzlich egal sein. (dani)