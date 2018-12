Europa League: Lazio Rom - Eintracht Frankfurt live im TV und im Livestream

Der 6. Spieltag der Europa League steht heuete an und Tabellenführer Eintracht Frankfurt ist bei Lazio Rom gefordert. So sehen Sie das Spiel live im TV und im Livestream.

Frankfurt - Das letzte Gruppenspiel für die Eintracht Frankfurt in der Europa League steht an. Bereits jetzt steht die Eintracht mit 15 Punkten aus fünf Spielen als Gruppensieger fest. Auch Lazio Rom ist bereits mit neun Punkten für das Achtelfinale qualifiziert. In der Tabelle wird sich daher auch nach dem 6. Spieltag nichts ändern.

Ein spannendes Spiel soll es wohl trotzdem werden. Denn die Eintracht (Ist Adi Hütter an diesem Schweizer dran?) ist zum ersten Mal in ihrer Historie im großen "Stadio Olimpico" in Rom zu Gast. Ein Stadion, in dem die beiden Vereine AS Rom und Lazio Rom regelmäßig Europas Spitzenmannschaften wie Juventus Turin, den FC Bayern oder den FC Barcelona empfangen.

Frankfurt-Trainer Adi Hütter kann für das Rückspiel gegen Lazio Rom beinahe aus dem Vollen schöpfen. Neben Verletzten wie Timothy Chandler, Allan, Lucas Torro und Kapitän David Abraham gesellte sich lediglich Goncalo Paciencia auf die Liste der verletzten Spieler hinzu. Und eine Topaufstellung braucht die Eintracht auch! Denn in den letzten beiden Spielen gegen den VfL Wolfsburg und die Hertha BSC kassierten die Hessen jeweils eine Niederlage. Ziel der Eintracht ist es außerdem, die Gruppe H mit sechs Siegen aus sechs Spielen zu beenden.

Auch der Tabellenfünfte der italienischen Serie A könnte mal wieder einen sportlichen Erfolg gebrauchen. Aus den letzten fünf Spielen konnte Lazio Rom nur vier Punkte mitnehmen. Die Gegner dieser Partien waren dabei sogar recht überschaubar.

Lazio Rom gegen Eintracht Frankfurt: Die Europa League live im Free-TV

Das Spiel Lazio Rom gegen Eintracht Frankfurt wird leider nicht im Free-TV übertragen

RTL Nitro überträgt hingegen das Spiel RB Leipzig gegen Rosenborg BK

Lazio Rom - Eintracht Frankfurt: Die Europa League im Livestream bei DAZN

Der Streamingdienst DAZN hat inzwischen die Rechte an allen Europa-League-Spielen

DAZN zeigt die Begegnung Lazio Rom gegen Eintracht Frankfurt live und in voller Länge

Aufgepasst: Die Übertragung beginnt bereits um 18:55 Uhr am 13. Dezember

Die Übertragung beginnt bereits um 18:55 Uhr am 13. Dezember. DAZN ist für Neukunden einen Monat lang kostenfrei, dann kostet der Streamingdienst 9,99 im Monat.

Die DAZN-App gibt es für iTunes und im Google Play Store

Lazio Rom gegen Eintracht Frankfurt: Die Europa League als Livestream im Netz