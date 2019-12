Live-Ticker: So schlägt sich Eintracht Frankfurt gegen Hertha BSC

Eintracht Frankfurt trifft am 14. Spieltag auf Hertha BSC. Wir berichten im Live-Ticker vom Spiel der SGE.

Eintracht Frankfurt - Hertha BSC, Freitag, 20.30 Uhr -:- (-:-)

Voraussichtliche Aufstellung

Eintracht Frankfurt Rönnow - Toure, Hasebe, Hinteregger - da Costa, Sow, Fernandes, Rode, Kostic - Kamada, Paciencia Voraussichtliche Aufstellung

Hertha BSC Kraft - Stark, Boyata, Rekik - Wolf, Grujic, Darida, Skjelbred, Mittelstädt - Selke, Lukebakio Tore Schiedsrichter Christian Dingert

Vorbericht: Eintracht will gegen Berlin die Wende schaffen

Frankfurt - Die Eintracht musste nach dem Coup in der Europa League einen Rückschlag hinnehmen. In der Bundesliga beim FSV Mainz 05 setzt es eine bittere 1:2-Niederlage, trotz Führung durch Abwehrspieler Martin Hinteregger. Knackpunkt der Partie war sicherlich die Rote Karte für Dominik Kohr kurz vor der Halbzeit. Der Mittelfeldspieler zog bei einem Mainzer Konter die Notbremse gegen Levan Öztunali und wurde zurecht vom Platz gestellt.

Gegen den kommenden Gegner Hertha BSC soll endlich wieder ein Erfolgserlebnis in der Liga her. Die „alte Dame“ spielt eine äußerst durchwachsene Saison und zog nach schwachen Wochen die Reißleine. Trainer Ante Covic musste gehen und der ehemalige Bundestrainer Jürgen Klinsmann übernimmt die Hertha bis Saisonende. Mit ihm soll die Wende geschafft und der Klassenerhalt frühzeitig gesichert werden.

Eintracht Frankfurt: Bilanz spricht für Berlin

Die Bilanz gegen die Hertha spricht für die Berliner. Die Eintracht konnte 16 Siege feiern, 17 Partien endeten Remis und 29 Spiele entschieden die Hauptstädter für sich. In der heimischen Commerzbank Arena sieht die Bilanz aber deutlich besser aus: neun Siege, 14 Remis und acht Niederlagen für die SGE.

Bei der Frankfurter Eintracht dürfte der gegen Mainz wegen Krankheit ausgefallene Makoto Hasebe in die Startelf zurückkehren. Für ihn muss Evan N‘Dicka auf die Bank, auch wenn er in Mainz eine ordentliche Leistung zeigte. Im Sturm ist noch offen, wer neben Paciencia beginnen wird. Sollte Bas Dost rechtzeitig fit werden, könnte er in der Startelf stehen, ansonsten bekommt wohl Daichi Kamada den Platz in der Spitze.

von Sascha Mehr