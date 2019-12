Live: Adi Hütter stellt um - Bas Dost in der Startelf, Hasebe auf der Bank

Eintracht Frankfurt muss am 15. Spieltag auf Schalke antreten. Wir berichten im Live-Ticker vom Spiel der SGE.

Schalke 04 - Eintracht Frankfurt -:- (-:-)

Voraussichtliche Aufstellung Schalke 04

Nübel - Kenny , Kabak , McKennie , Oczipka - Mascarell , S. Serdar , Caligiuri , Harit - Raman , Matondo Aufstellung

Eintracht Frankfurt Rönnow - Toure , Hinteregger , Ndicka - Chandler , Torro , Sow , Kostic , Gacinovic , Rode - Dost Tore - Schiedsrichter Felix Zwayer (Berlin)

17.05 Uhr: Das ist schon eine kleine Überraschung. Gegenüber der Europa-League-Partie müssen gleich vier Akteure bei der Eintracht auf die Bank. Neben Kamada trifft es auch die Stürmer Silva und Paciencia. Adi Hütter stellt taktisch um und verstärkt das Mittelfeld. Auch Makoto Hasebe schaut zunächst zu.

17.00 Uhr: Eintracht-Trainer Adi Hütter stellt um: Hasebe muss auf die Bank, und überraschend ist Bas Dost in die Startelf gerückt. Auch Timothy Chandler kehrt zurück.

16.55 Uhr: Bas Dost ist bei der Eintracht im Kader.

16.50 Uhr: Kurz bevor die Aufstellung bekannt gegeben wird, eine wichtige Info: Die Eintracht heute in weißen Jerseys.

Sonntag, 15.12.2019, 15.00 Uhr: Noch drei Stunden bis zum Anpfiff. Eintracht Frankfurt kann auf Schalke auf die Unterstützung von mehr als 4000 Anhängern setzen. Neben den ehemaligen Eintracht-Spielern Bastian Oczipka (2012 bis 2017) und Omar Mascarell (2016 bis 2018) trifft auch S04-Coach David Wagner auf alte Bekannte: Der gebürtige Frankfurter spielte in der Saison 1990/91 für Eintracht Frankfurt.

Vorbericht: Eintracht Frankfurt muss bei starken Schalkern antreten

Frankfurt - Eintracht Frankfurt befindet sich sportlich in der Krise. Das lässt sich spätestens seit der Niederlage in der Europa League vor eigenem Publikum gegen Vitoria Guimaraes nicht mehr wegdiskutieren. Auch das Weiterkommen im Wettbewerb dank freundlicher Unterstützung vom FC Arsenal ändert nichts an dieser Tatsache.

Auch in der Bundesliga lief es in den letzten Monaten alles andere als optimal für das Team von Adi Hütter. Das letzte überzeugende Spiel war der 5:1-Erfolg über Bayern München, der allerdings in der Nachbetrachtung relativiert werden muss. Man spielte weite Strecken nur gegen zehn Mann, und die Bayern, so zumindest der Eindruck, gegen ihren Trainer. Der hieß damals noch Niko Kovac.

Danach folgten Niederlagen der Eintracht gegen Freiburg, Wolfsburg und Mainz, und auch im Heimspiel gegen die Hertha aus Berlin sprang nur ein - vor allem spielerisch mageres - 2:2 heraus. Keine guten Vorzeichen für die Begegnung gegen Schalke 04 am Sonntag.

Eintracht Frankfurt: Schalke geht als Favorit in die Begegnung

Bereits 90 Mal trafen der FC Schalke 04 und Eintracht Frankfurt in der Bundesliga aufeinander. Überraschend: Die Bilanz der Kontrahenten ist ausgeglichen. Jeweils 33 Siegen stehen ebenso viele Niederlagen gegenüber, 24 Mal trennte man sich Unentschieden.

Trotzdem ist Schalke klarer Favorit. Schalke war fünf Spiele in der Bundesliga ohne Niederlage, bevor man die letzte Partie gegen Bayer Leverkusen mit 1.2 verlor. Die Hausherren sind zur Zeit vierter in der Tabelle, die Eintracht befindet sich auf Platz elf und muss aufpassen, nicht in die Abstiegszone zu geraten.

von Stefan Krieger