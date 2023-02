Liverpool-Interesse? Krösche äußert sich zu seiner Zukunft

Von: Jan Oeftger

Nicht nur die Spieler von Eintracht Frankfurt werden heftig umworben, auch der Sportvorstand Krösche hat zuletzt im Fokus gestanden. Jetzt reagiert er auf Gerüchte.

Frankfurt – Markus Krösche muss momentan zu einigen Gerüchten Stellung beziehen. Dies liegt daran, dass sich einige Profis von Eintracht Frankfurt in den Fokus von internationalen Spitzenclubs gespielt haben. Doch zuletzt kamen Gerüchte aus England auf, die keinen Spieler betrafen. Das Online-Portal The Athletic berichtete vom Interesse des FC Liverpools an Krösche selbst.

The Athletic ging in den Berichten sogar so weit, dass bereits ein Treffen zwischen Liverpool-Coach Jürgen Klopp und Krösche stattgefunden habe. Bei den Reds tritt Sportdirektor Julian Ward zum Saisonende ab. Der englische Traditionsclub sucht nach einem Nachfolger.

Eintracht Frankfurt kann wohl weiter auf die Dienste von Krösche bauen

Im Rande des Champions-League-Achtelfinals gegen Neapel wurde Krösche bei Amazon Prime Video nun zu diesen Gerüchten befragt. Dabei dementierte der Sportvorstand einen Kontakt zum FC Liverpool. „Nein“, es habe kein Telefonat mit Klopp gegeben. Krösche sah sich als falschen Ansprechpartner für dieses Gerücht. „Keine Ahnung, da müssen Sie den fragen, der es geschrieben hat“, sagte der 42-Jährige.

Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche hat einen Kontakt zum FC Liverpool dementiert. © IMAGO/Revierfoto

Krösche hat seit Sommer 2021 bei Eintracht Frankfurt das Sagen im sportlichen Bereich. Er hatte die Nachfolge von Fredi Bobic angetreten. Zuvor arbeitete Krösche zwei Jahre lang bei RB Leipzig als Sportdirektor und war über zwei Jahre Geschäftsführer Sport beim SC Paderborn.

Der gebürtige Hannoveraner hat nicht nur zu seiner eigenen Zukunft eine klare Meinung. Auch zum heftig umworbenen Angreifer Randal Kolo Muani hat Krösche Stellung bezogen. Bei Daichi Kamada und Evan Ndicka hat er die Zügel nicht mehr selbst in der Hand. Bei beiden läuft der Vaertrag aus und sie sind im Sommer dadurch ablösefrei. (jo)