Mainz dreht 0:2 gegen Frankfurt und siegt 4:2

Großer Schritt zur Rettung

+ © Thomas Frey Der FSV Mainz 05 feiert einen wichtigen 4:2-Heimsieg. Foto: Thomas Frey © Thomas Frey

Mainz (dpa) - Der FSV Mainz 05 hat im Abstiegskampf riesige Moral bewiesen und einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Das Team von Trainer Martin Schmidt besiegte Eintracht Frankfurt am Samstag in der Fußball-Bundesliga nach 0:2-Rückstand mit 4:2 (0:1).