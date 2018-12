Nachbarschafts-Duell im Liveticker: Mainz gegen Eintracht wieder vorne

Mainz 05 empfängt Eintracht Frankfurt. Alle Infos rund um die Aufstellung, wer Tore schießt und alle entscheidenden Spielzüge bei uns im Liveticker.

Mainz 05 - Eintracht Frankfurt (2:1)

Mainz 05 Zentner - Brosinski, Bell, Niakhaté, Aaron - Kunde - Gbamin, Latza - Boetius - Mateta, Quaison Eintracht Frankfurt Trapp - Salcedo, Falette, Ndicka - de Guzman, Fernandes - da Costa, Kostic - Gacinovic - Haller, Jovic Tore 1:0 Quiason (10.), 1:1 Jovic (31.), 2:1 Quiason (36.) Schiedsrichter Daniel Siebert (Berlin) +++ Liveticker aktualisieren +++

37. Das war nicht gut von der Eintracht: Die Mainzer machen aus einer 2:6-Unterzahlsituation ein Tor, darf einfach nicht passieren, Mensch!

36. 2:1 Mainz, Abturn.

35. Einwurf für uns Höhe Fünfmeterraum.

33. Jovic und Kunde geraten an der Seitenlinie aneinander. Schiri Siebert belässt es bei ein paar mahnenden Worten. Macht der Unparteiische bislang echt gut.

32. Mainz verliert den Ball an unserem 16er - und dann geht es ratzfatz. Konter über sechs, sieben Stationen. Die Pille landet bei Kostic, der mit scharfem Pass in den Strafraum. Jovic hält den Fuß hin - Ausgleich. GEIL!

32. Eat this, Mainz! Was für ein megageiler Konter!

31. TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOR EINTRACHT!!!!!!!!!!!!!!!!!

30. Mateta übrigens kein Schlechter bei den Mainzern. Narrt mal eben drei Adler im Mittelfeld, ehe es Ndicka zu bunt wird und er Ball und Gegner ins Aus grätscht. Zeichen gesetzt!

29. Plötzlich langer Ball auf da Costa, der diesen aber leider nicht verwerten kann.

28. Das Spiel jetzt nicht mehr ganz so hübsch anzusehen, viel Mittelfeld-Geplänkel.

26. Wieder Ballverlust kurz vor dem Strafraum, aber diesmal können die Mainzer Gott sei Dank kein Kapital draus schlagen.

25. Fernandes übrigens Kapitän heute bei uns: Der hatte seinen Vertrag ja jüngst erst verlängert.

24. Schiri Siebert hat gerade de Guzman ins Gebet genommen. Beim nächsten Mal könnte er Gelb sehen.

23. Uiiii, dicke Chance von Haller! Flanke von Gacinovic, Haller schraubt sich in die Luft und setzt den Ball mit dem Hinterkopf knapp am Tor vorbei. Weiter so, Eintracht!

Mainz 05 - Eintracht Frankfurt: Tor für uns zählt nicht wegen Abseits

19. Salcedo bislang nicht seinen besten Tag heute... Erst beim Gegentor gar nicht so gut ausgesehen, jetzt ein dämliches Foul direkt an der Strafraumgrenze. Konzentration bitte!

18. Brosinski schießt in die Mauer, wir können im Anschluss klären.

18. Drei Mainzer am Ball.

17. Freistoß Bonbonschmeißer an der Strafraumgrenze. Salcedo hatte Bell umgerissen.

17. Aus dem Block "Auf geht's Frankfurt, kämpfen und siegen"-Rufe! Da geht noch was.

16. Verdammt, Treffer zählt nicht! Abseits! Oh man!!!

16. TOOOOOOOOOOOOOOR EINTRACHT!!!!!

15. Mainz nach dem Führungstreffer auffallend offensiv.

13. Eieiei, fast das 2:0. Mateta zieht ab, der Ball geht knapp am rechten Pfosten vorbei. Hinten wacher sein, Eintracht!!!

11. Und so ist es passiert: Gacinovic verliert den Ball in unserer Vorwärtsbewegung, Mainz schaltet schnell. Der Ball landet bei Quiason, der Salscedo alt aussehen lässt. Der Mainzer schweißt das Ding aus etwa elf Metern oben links ein. Trapp chancenlos. Verdammt!

10. Sch*iße, Tor MZ :(

10. ...aber Kostic macht's dann mit links - der Ball ist nicht schlecht geschossen, verfehlt den rechten Winkel aber um gut zwei Meter.

Mainz 05 - Eintracht Frankfurt: Kostic mit dem ersten Schuss

9. Distanz vielleicht 25 Meter. De Guzman steht bereit.

9. Latza legt da Costa, Freistoß Eintracht!

8. Wir hinten wieder mit den üblichen drei Verdächtigen. Die spielen sich hinten den Ball zu und warten auf eine Lücke. Bislang steht Mainz nicht so schlecht.

6. Glück für uns: Trapp war noch am Ball, bevor der ans Außennetz klatscht. Schiri Siebert hat das aber nicht gesehen. Hätte Ecke geben müssen.

6. Die erste Chance gehört den Mainzern: Langer Ball über Ndicka auf Mateta, der mit rechts flach abzieht.

5. Einwurf für uns etwa 25 Meter vor dem Mainzer Kasten. Aber wir spielen hintenrum über Ndicka, dann landet der Ball bei Trapp.

3. Direkter Gegenstoß der Eintracht, Gacinovic legt vor dem 16er klug quer zu Kostic. Der zieht ab, trifft die Pille nicht richtig und sein Ball dreht sich weit vom Tor weg.

3. Stark von Trapp, der weit vor dem Tor stand: Einen Steilpass der Mainzer schlägt unser Schlussmann weg.

2. Die Eintracht in Halbzeit eins von rechts nach links. Heißt: Wir spielen zunächst auf unsere Fans.

1. "Hier regiert der FSV"-Rufe aus dem Mainzer Block. Süß.

1. Anpfiff!

---

20.29 Die Teams beim Shakehands auf dem Platz. Dazu die megapeinlichen Fahnenschwenker auf dem Platz. Bei uns sind die Fahnen, wo sie hingehören: Im Block!

20.27 Bislang haben wir in Mainz noch nicht gewinnen können. Wird also Zeit!

20.26 Kurzer Blick auf die Aufstellung der SGE: Rebic vorerst nur auf der Bank, auch Russ schaut zunächst nur zu.

20.24 Die Mainzer haben im Vorfeld das Stadion nicht voll bekommen. Auch eine Rabatt-Aktion brachte offenbar nicht den gewünschten Erfolg. Vermutlich werden einige Plätze auf Heimseite leer bleiben.

20.21 Auf der anderen Rheinseite wird gerne von einem Derby gesprochen. Wir wissen natürlich, dass es Mainz 05 in keinster Weise ernst zu nehmen ist. Also ein Spiel wie jedes andere auch: Gegner weghauen, weitermachen.

20.19 Guten Abend, Eintracht-Fans! Wir begrüßen Euch zu unserem Liveticker zum Spiel gegen die Bonbonschmeißer aus Mainz.

---

Frankfurt - Gude Adlers! Die Eintracht ist heute in der Opel-Arena in Mainz zu Gast. Die Frankfurter wollen nach dem Sieg in der Europa League und gegen Bayer Leverkusen einen weiteren Dreierim Kampf um die Champions-League-Plätze holen. Mainz 05 will Wiedergutmachung für die 1:4-Klatsche vergangenes Wochenende gegen Leipzig betreiben. Eine wichtige Partie (Mainz 05 - Eintracht Frankfurt: Bundesliga heute live im TV und Livestream sehen) für beide Mannschaften also, auf die in dieser Englischen Woche jeweils noch ein Hochkaräter wartet. Mainz muss am Sonntag in Hoffenheim antreten, während die Adler den wiedererstarkten Rekordmeister aus München empfangen.

Wir tickern das Spiel 1. FSV Mainz 05 gegen Eintracht Frankfurt wieder live. Anpfiff in der Opel-Arena ist um 20.30 Uhr, derextratipp.com*-Liveticker startet eine Viertelstunde vor Spielbeginn. Wir freuen uns auf Euch, Eintracht Frankfurt International!

sapi/nabe/ias

*extratipp.com ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.