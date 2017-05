Mainz 05 gegen Eintracht Frankfurt: Die heißesten Duelle

Mainz/Frankfurt - Für Mainz 05 ist das Rhein-Main-Duell mit Eintracht Frankfurt am Samstag das bislang wichtigste Spiel dieser Saison. Der Tabellen-15. braucht im Abstiegskampf jeden Punkt. Eine solche sportliche Brisanz in diesem Derby - das ist nicht neu.

FSV Mainz 05 gegen Eintracht Frankfurt - bei diesem Rhein-Main-Derby der Fußball-Bundesliga ging es in den vergangenen Jahren immer wieder mal um Auf- oder Abstieg. Pikant dabei: Frankfurt hat in der 1. oder 2. Fußball-Bundesliga noch nie ein Spiel in Mainz gewonnen. Die wichtigsten und heißesten Duelle in der Rückschau:

Saison 2015/16: Eintracht Frankfurt - Mainz 05 2:1 (1:1)

Viertletzter Spieltag, die Ausgangslage war klar: Verliert die Eintracht dieses Derby, wird sie den Abstieg nicht mehr verhindern können. Mainz ging durch Daniel Brosinski früh in Führung (18.), doch dann starteten die Frankfurter jene Aufholjagd, die sie mit drei Siegen in vier Spielen plus der erfolgreichen Relegation gegen den 1. FC Nürnberg doch noch sportlich retten sollte. Marco Russ gelang der schnelle Ausgleich (28.), Änis Ben-Hatira ein spätes Siegtor (84.).

Saison 2010/11: Mainz 05 - Eintracht Frankfurt 3:0 (3:0)

Es war die "Rückrunde der Schande" (Präsident Peter Fischer) für Eintracht Frankfurt. Als Tabellensiebter in die Winterpause gegangen, verlor der Club in der zweiten Saisonhälfte 12 von 17 Spielen. Vor dem drittletzten Spieltag hieß die Hoffnung noch: Mit dem neuen Trainer Christoph Daum das Derby gewinnen. Doch schon zur Halbzeit lag die Eintracht in Mainz nach einem peinlichen Auftritt mit 0:3 hinten. Dadurch fiel sie in der Tabelle auf den Relegationsplatz zurück. Zwei weitere Niederlagen später war sie abgestiegen.

Saison 2005/06: Mainz 05 - Eintracht Frankfurt 2:2 (0:2)

Das erste Bundesliga-Derby der beiden Clubs, die Eintracht war ein halbes Jahr zuvor in die Erste Liga zurückgekehrt. Nach nur sechs Minuten führte Frankfurt in Mainz schon mit 2:0 - 05-Verteidiger Nikolce Noveski hatte gleich zwei Eigentore erzielt. In der 70. Minute traf der Mazedonier dann ins richtige Tore, Petr Ruman gelang kurz vor Schluss noch der Ausgleich (90.). So nah wie damals war die Eintracht einem Bundesliga-Sieg in Mainz nie wieder. Am Ende der Saison schafften beide Vereine den Klassenverbleib.

Saison 2002/03: Mainz 05 - Eintracht Frankfurt 3:2 (1:1)

Mainz oder Frankfurt - nur einer von beiden konnte in dieser dramatischen Zweitliga-Saison in die Bundesliga aufsteigen. Nach dem 31. Spieltag sprach alles für die Mainzer, weil Benjamin Auer in der 89. Minute der 3:2-Siegtreffer in diesem direkten Duell gelang. Drei Wochen später jubelten aber die Hessen. Durch ihren spektakulären 6:3-Sieg gegen Reutlingen zogen sie in der Nachspielzeit des letzten Spieltags nur aufgrund des besseren Torverhältnisses noch an den 05ern vorbei. Für die war selbst ein 4:1 in Braunschweig nicht genug. (dpa)

