Marc Stendera zurück im Training 

Trainer Niko Kovac ist sich nicht sicher, „ob es für Marc noch zu einem Spiel in dieser Saison reicht." Und Marc Stendera selbst will sich auch keinesfalls unter Zeitdruck setzen lassen oder selbst setzen.

Seit Anfang der Woche ist der 21 Jahre Mittelfeldspieler wieder im Mannschaftstraining bei der Eintracht, eine lange Leidenszeit ist zu Ende gegangen. Am 23. Mai letzten Jahres hatte sich Stendera beim Relegations-Rückspiel in Nürnberg das Kreuzband im linken Knie gerissen, auch der Meniskus wurde beschädigt. Es war schon der zweite Kreuzbandriss in seiner noch jungen Karriere. Es habe Tage gegeben, an denen er in die Reha „Stimmungsschwankungen“ unterworfen gewesen sei, gibt er zu, „man verliert schon manchmal die Geduld, wenn es nicht so richtig vorwärts geht.“

Grundsätzliche Zweifel aber habe er „nie gehabt.“ Stendera war immer überzeugt, zurückzukehren in seinen Lieblingsberuf, „da muss man auch einen kühlen Kopf bewahren.“ Da auch der Meniskus während des Eingriffs genäht worden war, hatte die Pause diesmal länger gedauert als erwartet. Er habe damals beim Spiel gleich gemerkt, dass etwas kaputt gegangen war. „Es hat fürchterlich geknackt“, erinnert er und lacht dabei.

Marc Stendera macht in diesen Tagen überhaupt einen fröhlichen Eindruck. „Stimmt, sagt er, „ich freue mich auf jedes Training, ich genieße es, wieder bei der Mannschaft zu sein.“ Zurückblicken will er nicht mehr, die Frage „warum immer ich?“ habe er sich nur am Anfang gestellt. „Ich habe noch viel vor mir, also schaue ich positiv nach vorne“, versichert er.

Jetzt steht er also wieder auf dem Platz. Und muss vieles wieder lernen. „Du kannst in der Reha noch so viele Läufe machen“, sagt er, was alle Spieler nach schweren Verletzungen sagen, „du merkst dann auf dem Platz sofort, was fehlt.“ Das Ballgefühl ist wieder da, das verlernt ein Fußballer nicht. Aber beim Spiel „elf gegen elf“ spüre er, wie lange er weg gewesen ist. „Da habe ich manchmal bei den Pässen eine große Streuung drin“, sagt Stendera, „ich muss wieder dazulernen, deshalb ist jeder Tag spannend.“

