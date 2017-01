"Irgendwann kann ich wieder angreifen"

Frankfurt/ Abu Dhabi - Sieben Monate nach der Diagnose Krebs steht Marco Russ wieder auf dem Platz. Er ist mit seinen Vereinskameraden mit in Abu Dhabi und bereitet sich mit ihnen gemeinsam auf die Rückrunde vor. Von Peppi Schmitt

„Wie geht’s, Marco?“ Es war diese angemessene und berechtigte Frage, die Marco Russ in den letzten Wochen und Monaten immer wieder beantworten musste. Sieben Monate nach der Diagnose „Hodenkrebs“, die einen Tag vor dem ersten Relegationsspiel gegen den 1.FC Nürnberg gestellt worden war, einer Operation und Chemotherapien, gehört der 31 Jahre alte Spieler wieder dem Aufgebot der Frankfurter Eintracht an. Interviews wollte er noch den ersten Übungseinheiten mit der Mannschaft zunächst nicht geben. „Lasst mich doch erst mal ein bisschen mitkicken“, hatte er noch vor einer guten Woche in Frankfurt abgewehrt. Nun, nach ein paar Tagen in der Sonne von Abu Dhabi, hat Russ nicht nur die Fragen der Journalisten nach seiner Gesundheit beantwortet. „Mir geht es gut, ich bin gesund“, sagt er mit einem breiten Lächeln. Und blickt schon wieder ein klein wenig voraus. „Ich bin nicht weit weg vom Level der Mannschaft“, gibt er zu, „aber ich glaube, ich kann dieses Level im Laufe der Rückrunde erreichen.“

Dementsprechend hat er die Hoffnung, in dieser Saison vielleicht noch den einen oder anderen Einsatz zu bekommen. „Irgendwann bin ich in der Verfassung, dass ich sagen kann, Okay, jetzt kann ich angreifen“, glaubt er. Mit exakten zeitlichen Zielen aber werde er sich nicht unter Druck setzen, das hat er sich fest vorgenommen. Den „größten Sprung“, den er sich vorgenommen hatte, habe er mit der Teilnahme am Trainingslager in den Vereinigten Arabischen Emiraten erreicht. Weitere „weite Sprünge“ erwartet er nicht von sich, viel mehr will er Schritt für Schritt in die Bundesliga zurückkehren. „Ich versuche alles mitzumachen, was geht“, sagt er. Was nicht heißt, dass er auch schon alles mitmachen kann. Den einen oder anderen Sprint, den die Kollegen noch anziehen müssen, muss er sich schenken. Niemand will das Comeback durch falschen Ehrgeiz in Frage stellen.

Auch Trainer Niko Kovac nimmt Rücksicht, will Russ „alle Zeit der Welt“ geben. „Seine Hilfestellungen sind wichtig“, sagt Russ über den Trainer. „Er lebt den Fußball, ist akribisch.“ Die Erlaubnis zum harten Training hat er von den Ärzten erhalten. Erst letzte Woche ist er in Frankfurt noch einmal untersucht worden. Die Blutwerte nach der Krebserkrankung sind wieder in Ordnung, „sie sind top, wie sie sein sollen“. Von echter Fitness aber fühlt er sich noch „weit entfernt“. Dabei stören ihn die kleinen Malaisen, die so ein Trainingslager mit sich bringen, überhaupt nicht. „Muskelkater und solche Sachen blende ich komplett aus“, sagt er, „ich genieße nach einem halben Jahr Pause viel lieber das Training.“ Dabei gehe er tagtäglich an seine Grenzen, dies sei wichtig für Körper und Geist. Den körperlichen Rückstand aufzuholen sei nicht das das einzige Ziel, auch im taktisch-technischen Bereich müsse er einiges nachholen. Seit Beginn dieser Saison spielt die Eintracht anders, mit anderem System, mit anderen Spielern. An den Laufwegen und der Abstimmung mit den Kollegen müsse er arbeiten, „das dauert seine Zeit und diese Zeit nehme ich mir.“ Natürlich hat Marco Russ seit der Erkrankung einen anderen Blick aufs Leben. Die Veränderungen würden weniger die Einstellung zum Beruf betreffen, sondern mehr den privaten Bereich. „Der Fußball interessiert da gar nicht“, sagt er, die Gesundheit stehe im Vordergrund, alles andere sei Nebensache. „In den Monaten der Krankheit bringt dich der Fußball nicht weiter“, sagt er, „es sind die Kinder, die Frau, die Familie, die an deiner Seite stehen, auch Freunde aus der Mannschaft wie Alex Meier und Heinz Lindner.“