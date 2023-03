Marktwert-Update: Eintracht-Star schießt durch die Decke – Angreifer verliert deutlich

Von: Sascha Mehr

Beim Marktwert-Update des Onlineportals Transfermarkt.de ist ein Star von Eintracht Frankfurt der mit Abstand größte Gewinner.

Frankfurt - Eintracht Frankfurt spielt eine erfolgreiche Saison, trotz der aktuellen Schwächephase. In der Champions League erreichte die SGE bei ihrer ersten Teilnahme in der Vereinsgeschichte das Achtelfinale und musste sich dann dem italienischen Top-Team SSC Neapel geschlagen geben. Im DFB-Pokal wartet Union Berlin im Viertelfinale und in der Bundesliga geht es für die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner um die internationalen Plätze.

Name Randal Kolo Muani Alter 24 Verein Eintracht Frankfurt Position Mittelstürmer

Eintracht Frankfurt: Kolo Muani steigt deutlich

Ein Grund für den Erfolg ist Randal Kolo Muani. Der Franzose, der im letzten Jahr ablösefrei vom FC Nantes an den Main wechselte, drehte nach seiner Ankunft bei der SGE auf und hat sich unverzichtbar gemacht. In 24 Bundesligaspielern erzielte der 24-Jährige elf Treffer selbst und bereitete zwölf weitere vor. Damit ist er vor dem Bremer Niclas Füllkrug und Jamal Musiala vom FC Bayern München Topscorer der laufenden Saison.

Rafael Borre (l.) und Randal Kolo Muani von Eintracht Frankfurt. © IMAGO/Marc Schueler

Die guten Statistiken von Kolo Muani spiegeln sich auch in seinem Marktwert wider. Beim neuesten Update des Onlineportals Transfermarkt.de ist der Franzose im Diensten von Eintracht Frankfurt der größte Gewinner aller Bundesligaspieler. Sein alter Marktwert betrug 27 Millionen Euro, nach dem Update steigt er auf 65 Millionen Euro. Der SGE-Angreifer steigert damit seinen Marktwert um ganze 28 Millionen Euro.

Auf den Plätzen zwei und drei der größten Marktwert-Gewinner befinden sich Florian Wirtz von Bayer Leverkusen, dessen Marktwert um 15 Millionen Euro von 70 Millionen Euro auf 85 Millionen Euro steigt und Julian Brandt von Borussia Dortmund, der eine Zuwachs in Höhe von zwölf Millionen Euro erhält und von 28 Millionen Euro auf 40 Millionen Euro springt.

Eintracht Frankfurt: Borre der größte Verlierer

Neben Kolo Muani gehören Aurelio Buta und Hrvoje Smolčić zu den Spielern, dessen Marktwert am meisten gestiegen ist. Buta verdoppelt seinen Wert von drei Millionen Euro auf sechs Millionen Euro, Smolcic steigt von drei Millionen Euro auf jetzt fünf Millionen Euro.

Almamy Toure, Lucas Alario und vor allem Rafael Borré sind die Verlierer im Kader von Eintracht Frankfurt. Der Franzose fällt von 3,5 Millionen Euro auf 2,5 Millionen Euro, der Argentinier von 5,5 Millionen Euro auf vier Millionen Euro und der Kolumbianer von 16 Millionen Euro auf zwölf Millionen Euro. Borré machte also ein Minus in Höhe von vier Millionen Euro – kein SGE-Spieler verlor beim Marktwert-Update mehr an Wert. (smr)