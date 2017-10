Medojevic feiert Comeback nach 565 Tagen

Frankfurt - Der erste Heimsieg der Saison, das Traumtor von Sébastien Haller, das erste Saisonspiel von Marc Stendera - da ist bei der Frankfurter Eintracht das größte Comeback fast untergegangen.

Nach genau 565 Tagen hat Slobodan Medojevic zum ersten Mal wieder für die Frankfurter in einem Bundesligaspiel auf dem Platz gestanden. Der 26 Jahre alte Serbe wurde in der 62. Minute für den erschöpften Stendera eingewechselt und spielte, als sei er nie weg gewesen. "Medo hat seine Sache sehr gut gemacht", lobte nachher Trainer Niko Kovac.

Dabei war Medojevic in einem denkbar ungünstigen Moment aufs Spielfeld gekommen. Ein paar Sekunden vor der Einwechslung hatte Simon Terodde den 1:1-Ausgleich für die Stuttgarter geköpft. Die Eintracht wackelte, die Unruhe im Stadion war groß. "Und kaum war ich drin, musste Simon vom Platz", sagt Medojevic. Sein Kollege Simon Falette hatte in der 64. Minute die rote Karte nach einer "Notbremse" gesehen. Dafür wurde der Franzose inzwischen vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes für zwei Spiele gesperrt. Die taktische Ausgangslage auf dem Feld hatte sich für die Eintracht und damit auch für Medojevic also in wenigen Minuten komplett verändert. Alles was ihm Assistenz-Trainer Armin Reutershahn gestenreich und unterstützt von Zeichnungen auf einem Blatt am Spielfeldrand näher gebracht hatte, war im Grunde hinfällig. "Ganz schwierig" sei die Situation gewesen, gibt er zu.

Doch Medojevic hatte sich schnell zurechtgefunden und seine Sache gut gemacht. Er wirkte ruhig am Ball, war passsicher, eroberte viele Bälle und war damit schlicht eine Bereicherung für eine in dieser Phase komplett verunsicherten Mannschaft. Es war deutlich zu sehen, dass da ein "gelernter Sechser" auf dem Spielfeld stand, einer, der weiß, was zu tun ist, einer, der trotz vieler Verletzungen nichts verlernt hat. Insgesamt 50 Bundesligaspiele hat er bei der Eintracht seit Vertragsbeginn im Juli 2014 verpasst (Quelle: Transfermarkt.de), Schuld daran waren Kleinigkeiten wie Prellungen, Zerrungen oder Erkältungen, aber auch große Verletzungen an der Achillessehne und dem Knie.

Nach seiner langen Leidenszeit mit Achillessehnen- und Knieoperationen hat er das Spiel genossen. Genau wie im Mai das Pokalendspiel, als er völlig überraschend zum Einsatz gekommen war. Es war in der letzten Saison sein einziger Einsatz. Im Berliner Olympiastadion hatte er den Verantwortlichen so imponiert, dass sie seinen Vertrag trotz der wenigen Leistungsnachweise um ein Jahr verlängert hatten.

Nun also das erste Bundesligaspiel seit dem 12. März 2016. Damals, es war auch das erste Spiel unter der Leitung von Trainer Niko Kovac, hatte Medojevic 90 Minuten bei der 0:3-Niederlage in Mönchengladbach auf dem Platz gestanden. Für ihn sei der Einsatz gegen den VfB ganz ähnlich gewesen wie der Einsatz im Pokalfinale. "Es war einfach nur schön", sagt er mit einem breiten Lächeln, "ich bin glücklich, wenn ich helfen kann." Das konnte er. Mit der soliden Leistung in der letzten halben Stunde ist er sicher zu einer ernsthaften Alternative geworden und hat sich weitere Einsätze verdient.

Haller schießt die Eintracht zum ersten Heimsieg: Bilder Zur Fotostrecke

Dabei war das Spiel der Eintracht insgesamt nicht wirklich überzeugend. "Wir haben nicht gut gespielt," sagt auch Medojevic, "in der ersten Halbzeit war es Okay, dann war es 25 Minuten richtig schlecht." Nach Falettes Platzverweis wären alle mit einem Punkt zufrieden gewesen. "Aber so war es natürlich noch viel schöner", sagt er. Das Tor von Haller, der Jubel im Kreis der Kollegen, das Gefühl, einiges zum Erfolg beigetragen zu haben - für Slobodan Medojevic waren dies lange vermisste Erfahrungen. "Ich bin glücklich über den Sieg und ich bin zufrieden mit meiner Leistung", sagt er.

57 Bundesligaspiele hat er nun absolviert seit seinem Wechsel 2012 von Vojvodina Novi Sad zum VfL Wolfsburg. 28 für die "Wölfe", nun 28 für die Eintracht, bei der er seit 2014 unter Vertrag steht. Die persönlichen Wünsche für den Saisonverlauf bleiben bescheiden. "Ich will einfach nur gesund bleiben und Fußball spielen", sagt er.