Mit „Glück des Tüchtigen“ ins Pokalfinale

Von: Peppi Schmitt

Djibril Sow (links) bejubelt mit Daichi Kamada dessen Tor für die Eintracht zum 2:1 beim VfB Stuttgart. © dpa

Eintracht Frankfurt erreicht durch ein 3:2 in Stuttgart das Endspiel im DFB-Pokal gegen Leipzig nach einer klaren Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte.

Stuttgart – Geschafft! Die Frankfurter Eintracht war nach deprimierenden Wochen auf den Punkt da und hat das Halbfinale im DFB-Pokal beim VfB Stuttgart mit 3:2 (0:1) gewonnen. Im Finale am 3. Juni im Berliner Olympiastadion treffen die Frankfurter nun auf RB Leipzig. Es ist bereits das dritte Endspiel in den letzten sieben Jahren für die Eintracht.

Vor 47 500 Zuschauern im ausverkauften Neckarstadion konterten Evan Ndicka, Daichi Kamada und Randal Kolo Muani mit drei Treffern die Führung der Stuttgarter durch Tiago Tomás. Enzo Millot erzielte noch den Anschlusstreffer, Stuttgarts Sosa flog vom Platz, aber die Eintracht rettete den Sieg und 2,8 Millionen Euro Prämie für den Finaleinzug über die Zeit. „Es war sicher kein Fußballfest“, sagte Frankfurts Vorstandsprecher Axel Hellmann, „aber die Mannschaft hat gezeigt, dass sie in solchen Spielen da ist.“

Eintracht-Trainer Oliver Glasner meinte: „Wir hatten das Glück des Tüchtigen.“

Personell sah es viel besser aus als zuletzt. Gegenüber dem Augsburg-Spiel kehrten die verletzten oder erkrankten Evan Ndicka, Djibril Sow und Randal Kolo Muani zurück. Verstärkung also in allen Mannschaftsteilen. Auch die Besetzung der Bank hatte ein ganz anderes Niveau: Dort saßen die Europapokalsieger Almamy Touré, Rafael Borré, Jesper Lindström und Ansgar Knauff. Und Aurelio Buta, in den vergangenen Wochen Stammspieler.

Die Stuttgarter kamen ziemlich gut ins Spiel. Und wie immer in den letzten Wochen führte der erste gefährliche Angriff zum ersten Gegentor für die Eintracht. Waldemar Anton hatte einen langen Pass über rechts gespielt, Josha Vagnoman war schneller als Evan Ndicka und passte zurück in den Strafraum. Tiago Tomás stand völlig frei zehn Meter vor dem Tor, zog ab und traf ins kurze Eck zum 1:0 (19.). Kevin Trapp hatte mit einem Schuss ins lange Eck gerechnet.

Zwei Minuten darauf fast das 2:0. Die Schwaben spielten einen hervorragenden Konter, Tuta musste in höchster Not retten. Und in der 35. Minute stand Silas alleine vor Trapp, scheiterte am Frankfurter Torwart.

Die Führung für den VfB war also verdient. Es dauerte mehr als eine halbe Stunde, ehe die Eintracht besser ins Spiel kam. Kamada hatte eine gute Gelegenheit, sein Schuss war aber zu harmlos. Die Stuttgarter hätten dann vor der Pause fast noch erhöht. Vagnomans harten Flachschuss in der Nachspielzeit wehrte Trapp nach vorne ab, Tomás bekam den Apraller aber nicht mehr richtig unter Kontrolle und schoss ans Außennetz.

Aus der Kabine kam dann eine andere Eintracht, viel entschlossener, mutiger, vielleicht auch schon mit dem Mute der Verzweiflung. Und der Trainer schickte mit Aurelio Buta für Sebastian Rode einen frischen Mann aufs Feld. Buta spielte nun rechts, Ebimbe wechselte ins Mittelfeld. Und auf einmal drehte sich das Spiel in kürzester Zeit. In der 47. Minute hatte Kamada schon eine klare Gelegenheit ausgelassen. In der 51. Minute der Ausgleich: Lenz hatte den Ball hoch in den Strafraum gebracht. Muani legte klug zurück und Ndicka traf aus zwölf Metern volley. Bevor der VfB sich erholen konnte, schlug die Eintracht noch mal zu. Kamada hatte den Ball im Mittelfeld fast schon verloren, holte ihn sich zurück, spielte einen Stuttgarter aus und schoss aus 18 Metern flach ins Eck.

Nun taten sich die Stuttgarter schwer, ins Spiel zurückzukommen. Die Eintracht hatte den nächsten Treffer auf dem Fuß. Muani stand in der 70. Minute völlig frei, ballerte aber aus acht Metern weit drüber. Doch dann liefen die Stuttgarter nach einem eigenen Eckball in einem Konter. Kamada behielt die Ruhe, passte quer zum mitgelaufenen Muani. Stuttgarts Torwart Fabian Bredlow holte den Franzosen von den Beinen, klare Sache, Elfmeter und Gelb für den VfB-Keeper. Muana verwandelte den Strafstoß ganz sicher zum 3:1 für die Eintracht (77.).

Doch das Spiel sicher nach Haue zu schaukeln, misslang der Eintracht. In der 83. Minute gelang dem eingewechselten Enzo Millot der Anschlusstreffer mit einem Schuss aus 16 Metern. Es begann eine heiße Schlussphase. Die Stuttgarter verloren Verteidiger Bruno Sosa nach einem Foul an Buta mit Gelb-Rot, nachdem er zuvor für Ballwegschlagen Gelb gesehen hatte. Trapp parierte einen Freistoß von Guirassy. In der letzten Minute der Nachspielzeit dann eine VAR-Entscheidung im Strafraum, Handspiel. Schiedsrichter Daniel Schlager schaute sich die Szene am Bildschirm an, verweigerte dem VfB aber einen Strafstoß.

VfB Stuttgart: Bredlow - Mavropanos (31. Zagadou), Anton (63. Coulibaly), Ito - Vagnoman, Karazor, Endo (78. Führich), Sosa - Tomás (63. Millot), Katompa Mvumpa - Guirassy

Eintracht: Trapp (Note: 3) - Tuta (3), Hasebe (2,5), Ndicka (2,5) - Ebimbe (3,5), Rode (4/46. Buta/2,5), Sow (3,5), Lenz (3) - Kamada (2,5), Götze (2,5/78. Lindström) - Kolo Muani (2,5/83. Borré)

Schiedsrichter: Schlager (Rastatt) - Zuschauer: 47500 (ausverkauft)

Tore: 1:0 Tomás (19.), 1:1 Ndicka (51.), 1:2 Kamada (55.), 1:3 Kolo Muani (77./Foulelfmeter), 2:3 Millot (83.) - Gelbe Karten: Guirassy (2), Tomás (1), Bredlow (2), Ito (1) / Götze (1), Sow (1), Buta (1), Lenz (1) - Gelb-Rot: Sosa (86.) / -